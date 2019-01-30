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У Луцьку капітально відремонтували тролейбус 1998 року випуску. ФОТО

У Луцьку капітально відремонтували тролейбус 1998 року випуску. ФОТО
Практично новий тролейбус створили працівники Луцького підприємства електротранспорту на основі каркасу тролейбуса ПМЗ Т2 1998 року випуску.

Про це у facebook повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.

У ньому замінили 80% лонжеронів кузова, провели заміну зовнішньої металевої листової обшивки на алюмінієво-композитну панель (АКП), яка не піддається корозії і не потребує фарбування.

Виготовили нові високовольтні та низьковольтні джгути. Замінили допоміжний високовольтний двигун та генератор на сучасний статичний перетворювач з метою економії електроенергії.

Також повністю відремонтували салон, його внутрішнє облицювання та пасажирські сидіння.

Цьогоріч на підприємстві планують капітальний ремонт ще двох таких тролейбусів. Шість одиниць транспорту, без заміни алюмінієво-композтної панелі, відремонтували.

"Отож, поки місто працює над отриманням 29 нових тролейбусів, ведеться якісна робота і з оновлення наявного автопарку.

Зараз у роботі в години пік перебувають 36 тролейбусів, у міжпіковий період – 27. Із послабленням карантинних обмежень їх кількість зросте.

На фото бачимо вражаючий контраст, в якому стані перебував тролейбус до ремонту і яким став по його завершенні", - йдеться в дописі.

У Луцьку капітально відремонтували тролейбус 1998 року випуску. ФОТО
У Луцьку капітально відремонтували тролейбус 1998 року випуску. ФОТО

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Теги: тролейбус, ремонт, ЛПЕ
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