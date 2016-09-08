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На окупованій Луганщині чоловік вбив двох бойовиків і підірвав їхню машину. ВІДЕО

На окупованій Луганщині чоловік вбив двох бойовиків і підірвав їхню машину. ВІДЕО
В окупованому місті Ровеньки Луганської області, місцевий мешканець підірвав гранатою машину бойовиків з так званої народної міліції ”ЛНР”.

Перед тим він зарізав терориста та застрелив з автомата іншого, інформують Факти.

Інші бойовики приїхали, щоб затримати його, але чоловік підірвав в їх авто гранату, розповів блогер Денис Казанський у себе в Twitter.

На відео видно, як чоловік підбіг до автомобіля та закинув у середину гранату.

Історію з ліквідацією бойовиків підтверджують бойовики.

Вбиті у 2014-2015 роках брали участь у бойових діях проти України.




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Теги: Ровеньки, граната, ЛНР, бойовики
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