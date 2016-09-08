На окупованій Луганщині чоловік вбив двох бойовиків і підірвав їхню машину. ВІДЕО
Сьогодні, 00:26
В окупованому місті Ровеньки Луганської області, місцевий мешканець підірвав гранатою машину бойовиків з так званої народної міліції ”ЛНР”.
Перед тим він зарізав терориста та застрелив з автомата іншого, інформують Факти.
Інші бойовики приїхали, щоб затримати його, але чоловік підірвав в їх авто гранату, розповів блогер Денис Казанський у себе в Twitter.
На відео видно, як чоловік підбіг до автомобіля та закинув у середину гранату.
Історію з ліквідацією бойовиків підтверджують бойовики.
Вбиті у 2014-2015 роках брали участь у бойових діях проти України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Перед тим він зарізав терориста та застрелив з автомата іншого, інформують Факти.
Інші бойовики приїхали, щоб затримати його, але чоловік підірвав в їх авто гранату, розповів блогер Денис Казанський у себе в Twitter.
На відео видно, як чоловік підбіг до автомобіля та закинув у середину гранату.
Історію з ліквідацією бойовиків підтверджують бойовики.
Вбиті у 2014-2015 роках брали участь у бойових діях проти України.
В Ровеньках "полиция ЛНР" нагрянула домой к "ветерану ополчения" и попыталась изъять у него арсенал оружия. Антифашист разоружаться не захотел и взорвал "полицейских" гранатой. Итог - два трупа.— Денис Казанський (@den_kazansky) July 2, 2020
Момент подрыва на видео pic.twitter.com/176uRwU92Y
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На окупованій Луганщині чоловік вбив двох бойовиків і підірвав їхню машину. ВІДЕО
Сьогодні, 00:26
4 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку капітально відремонтували тролейбус 1998 року випуску. ФОТО
03 липень, 23:34