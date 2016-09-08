На окупованій Луганщині чоловік вбив двох бойовиків і підірвав їхню машину. ВІДЕО





Перед тим він зарізав терориста та застрелив з автомата іншого, інформують



Інші бойовики приїхали, щоб затримати його, але чоловік підірвав в їх авто гранату, розповів блогер Денис Казанський у себе в Twitter.



На відео видно, як чоловік підбіг до автомобіля та закинув у середину гранату.



Історію з ліквідацією бойовиків підтверджують бойовики.



Вбиті у 2014-2015 роках брали участь у бойових діях проти України.



В Ровеньках "полиция ЛНР" нагрянула домой к "ветерану ополчения" и попыталась изъять у него арсенал оружия. Антифашист разоружаться не захотел и взорвал "полицейских" гранатой. Итог - два трупа.



Момент подрыва на видео pic.twitter.com/176uRwU92Y — Денис Казанський (@den_kazansky) July 2, 2020





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В окупованому місті Ровеньки Луганської області, місцевий мешканець підірвав гранатою машину бойовиків з так званої народної міліції ”ЛНР”.Перед тим він зарізав терориста та застрелив з автомата іншого, інформують Факти Інші бойовики приїхали, щоб затримати його, але чоловік підірвав в їх авто гранату, розповів блогер Денис Казанський у себе в Twitter.На відео видно, як чоловік підбіг до автомобіля та закинув у середину гранату.Історію з ліквідацією бойовиків підтверджують бойовики.Вбиті у 2014-2015 роках брали участь у бойових діях проти України.

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