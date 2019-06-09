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Через карантин дитячий табір поблизу Луцька – пустує. ВІДЕО

Через карантин дитячий табір поблизу Луцька – пустує. ВІДЕО
Оздоровчі дитячі табори цьогоріч, ймовірно, не запрацюють. Принаймні на Волині.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Епідемія коронавірусу стала цьому на заваді. Через велику кількість інфікованих МОЗ не може дозволити таке скупчення людей, тож поки заборону наклали до 31 липня. Хоча в закладах до останнього сподівались, що зміни таки розпочнуться, та й самі батьки чекали на відкриття.

Табір «Сонячний», що у селі Гаразджа, працює лише в літку, є дві зміни – 14 та 21 день.

Бажаючих оздоровитись є чимало. До відкриття сезону в таборі готувались ще з весни.

Нині в «Сонячному» всього кілька працівників, хоча, зазвичай, в цю пору тут уже багато дітей і життя вирує на повну.

У центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді розповідають, що хоч і оздоровчі заклади поки в підвішеному стані, ймовірно, що цього року вони вже не відкриються.


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Теги: табір, Сонячний, Гаразджа, оздоровлення, діти, карантин
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