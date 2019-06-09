Через карантин дитячий табір поблизу Луцька – пустує. ВІДЕО
Сьогодні, 08:23
Оздоровчі дитячі табори цьогоріч, ймовірно, не запрацюють. Принаймні на Волині.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Епідемія коронавірусу стала цьому на заваді. Через велику кількість інфікованих МОЗ не може дозволити таке скупчення людей, тож поки заборону наклали до 31 липня. Хоча в закладах до останнього сподівались, що зміни таки розпочнуться, та й самі батьки чекали на відкриття.
Табір «Сонячний», що у селі Гаразджа, працює лише в літку, є дві зміни – 14 та 21 день.
Бажаючих оздоровитись є чимало. До відкриття сезону в таборі готувались ще з весни.
Нині в «Сонячному» всього кілька працівників, хоча, зазвичай, в цю пору тут уже багато дітей і життя вирує на повну.
У центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді розповідають, що хоч і оздоровчі заклади поки в підвішеному стані, ймовірно, що цього року вони вже не відкриються.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Епідемія коронавірусу стала цьому на заваді. Через велику кількість інфікованих МОЗ не може дозволити таке скупчення людей, тож поки заборону наклали до 31 липня. Хоча в закладах до останнього сподівались, що зміни таки розпочнуться, та й самі батьки чекали на відкриття.
Табір «Сонячний», що у селі Гаразджа, працює лише в літку, є дві зміни – 14 та 21 день.
Бажаючих оздоровитись є чимало. До відкриття сезону в таборі готувались ще з весни.
Нині в «Сонячному» всього кілька працівників, хоча, зазвичай, в цю пору тут уже багато дітей і життя вирує на повну.
У центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді розповідають, що хоч і оздоровчі заклади поки в підвішеному стані, ймовірно, що цього року вони вже не відкриються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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