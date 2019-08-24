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На луцькій вулиці хочуть знести занедбані сараї. ФОТО

На луцькій вулиці хочуть знести занедбані сараї. ФОТО
Інспекторами відділу демонтажів та евакуації департаменту муніципальної варти продовжується обстеження прибудинкових територій на вулиці Дубнівській на предмет наявності незаконно розміщених тимчасових споруд та конструкцій.

Зокрема, на вулиці Дубнівській 67, 73а, 75б виявлено самовільно встановлені сараї, частина з який вже перебуває у занедбаному стані, інформують муніципали.

На відповідальних осіб-власників складені протоколи про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП, п.п. 2.5.5.1.13 Правил благоустрою міста Луцька та зобов'язань їх здійснити демонтаж в добровільному порядку.

Департаментом муніципальної варти будуть підготовлені відповідні проекти рішень виконавчого комітету про демонтаж вищевказаних самовільно розміщених тимчасових споруд.

На луцькій вулиці хочуть знести занедбані сараї. ФОТО
На луцькій вулиці хочуть знести занедбані сараї. ФОТО
На луцькій вулиці хочуть знести занедбані сараї. ФОТО
На луцькій вулиці хочуть знести занедбані сараї. ФОТО

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Теги: сараї, муніципали, демонтаж, Дубнівська
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