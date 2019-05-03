Волинська райлікарня закупить антисептиків майже на 75 тисяч гривень
Сьогодні, 01:16
Камінь-Каширська центральна районна лікарня планує закупити антисептичних засобів майже на 75 тисяч гривень.
Про проведення аукціону на закупівлю антисептихних засобів повідомила Камінь-Каширська ЦРЛ на сайті Prozzoro, пише Район.Камінь-Каширський.
Подавати пропозиції можна до 7 липня 2020 року. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 14 серпня 2020 року. Початок аукціону 8 липня.
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Про проведення аукціону на закупівлю антисептихних засобів повідомила Камінь-Каширська ЦРЛ на сайті Prozzoro, пише Район.Камінь-Каширський.
Подавати пропозиції можна до 7 липня 2020 року. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 14 серпня 2020 року. Початок аукціону 8 липня.
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