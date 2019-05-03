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Волинська райлікарня закупить антисептиків майже на 75 тисяч гривень

Волинська райлікарня закупить антисептиків майже на 75 тисяч гривень
Камінь-Каширська центральна районна лікарня планує закупити антисептичних засобів майже на 75 тисяч гривень.

Про проведення аукціону на закупівлю антисептихних засобів повідомила Камінь-Каширська ЦРЛ на сайті Prozzoro, пише Район.Камінь-Каширський.

Подавати пропозиції можна до 7 липня 2020 року. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 14 серпня 2020 року. Початок аукціону 8 липня.

Волинська райлікарня закупить антисептиків майже на 75 тисяч гривень

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Теги: антисептик, Камінь-Каширський, лікарня, закупівля
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