На вихідні в районі на Волині закривають ринки та скасовують богослужіння
Сьогодні, 03:32
У Ратнівському районі тимчасово не працюватимуть промислові магазини, ринки та не проводитимуться богослужіння.
Про це повідомляє Район.Ратне.
Таке рішення прийняла районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у зв'язку з аналізом причин підвищення захворюваності населення та визначення протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної інфекції COVID-19.
Зокрема, члени комісії вирішили:
- припинити роботу магазинів промислових товарів, центрального ринку смт Ратне, торгових рядів на період 04-05.07.2020 року;
- на території району не проводити богослужіння у храмах різних релігійних конфесій 04-05.07.2020 року.
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Про це повідомляє Район.Ратне.
Таке рішення прийняла районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у зв'язку з аналізом причин підвищення захворюваності населення та визначення протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної інфекції COVID-19.
Зокрема, члени комісії вирішили:
- припинити роботу магазинів промислових товарів, центрального ринку смт Ратне, торгових рядів на період 04-05.07.2020 року;
- на території району не проводити богослужіння у храмах різних релігійних конфесій 04-05.07.2020 року.
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