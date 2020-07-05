На вихідні в районі на Волині закривають ринки та скасовують богослужіння





Про це повідомляє



Таке рішення прийняла районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у зв'язку з аналізом причин підвищення захворюваності населення та визначення протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної інфекції COVID-19.



Зокрема, члени комісії вирішили:



- припинити роботу магазинів промислових товарів, центрального ринку смт Ратне, торгових рядів на період 04-05.07.2020 року;

- на території району не проводити богослужіння у храмах різних релігійних конфесій 04-05.07.2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі тимчасово не працюватимуть промислові магазини, ринки та не проводитимуться богослужіння.Про це повідомляє Район.Ратне Таке рішення прийняла районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у зв'язку з аналізом причин підвищення захворюваності населення та визначення протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної інфекції COVID-19.Зокрема, члени комісії вирішили:- припинити роботу магазинів промислових товарів, центрального ринку смт Ратне, торгових рядів на період 04-05.07.2020 року;- на території району не проводити богослужіння у храмах різних релігійних конфесій 04-05.07.2020 року.

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