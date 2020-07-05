вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На вихідні в районі на Волині закривають ринки та скасовують богослужіння

На вихідні в районі на Волині закривають ринки та скасовують богослужіння
У Ратнівському районі тимчасово не працюватимуть промислові магазини, ринки та не проводитимуться богослужіння.

Про це повідомляє Район.Ратне.

Таке рішення прийняла районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у зв'язку з аналізом причин підвищення захворюваності населення та визначення протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної інфекції COVID-19.

Зокрема, члени комісії вирішили:

- припинити роботу магазинів промислових товарів, центрального ринку смт Ратне, торгових рядів на період 04-05.07.2020 року;
- на території району не проводити богослужіння у храмах різних релігійних конфесій 04-05.07.2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ратнівський район, ринок, богослужіння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На луцькій вулиці хочуть знести занедбані сараї. ФОТО
Сьогодні, 04:09
На вихідні в районі на Волині закривають ринки та скасовують богослужіння
Сьогодні, 03:32
Головний медик Львова заявив, що лікарні міста заповнені на 95%
Сьогодні, 02:30
Волинська райлікарня закупить антисептиків майже на 75 тисяч гривень
Сьогодні, 01:16
На окупованій Луганщині чоловік вбив двох бойовиків і підірвав їхню машину. ВІДЕО
Сьогодні, 00:26
Схожі новини
У Ратнівському районі на коронавірус захворіли працівники «Волиньгазу», віряни та пенсіонери У Ратнівському районі на коронавірус захворіли працівники «Волиньгазу», віряни та пенсіонери
22 червень, 12:44
Працівники сільради, школи, газовики: хто в Ратнівському районі хворіє на коронавірус Працівники сільради, школи, газовики: хто в Ратнівському районі хворіє на коронавірус
30 червень, 18:32
Митрополит Михаїл очолив богослужіння у монастирі на Львівщині. ФОТО Митрополит Михаїл очолив богослужіння у монастирі на Львівщині. ФОТО
26 червень, 20:43
У Ковелі затопило ринок. ВІДЕО У Ковелі затопило ринок. ВІДЕО
25 червень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На луцькій вулиці хочуть знести занедбані сараї. ФОТО
Сьогодні, 04:09
 0
На вихідні в районі на Волині закривають ринки та скасовують богослужіння
Сьогодні, 03:32
 0
Головний медик Львова заявив, що лікарні міста заповнені на 95%
Сьогодні, 02:30
 0
Волинська райлікарня закупить антисептиків майже на 75 тисяч гривень
Сьогодні, 01:16
 0
На окупованій Луганщині чоловік вбив двох бойовиків і підірвав їхню машину. ВІДЕО
Сьогодні, 00:26
 0
Медіа
відео
1/8