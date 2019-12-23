Волинянина оштрафували за керування автогрейдером в стані алкогольного сп'яніння
Сьогодні, 10:20
У суді розглянули справу щодо притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, через керування у стані алкогольного сп`яніння.
Чоловік у Колпитові по вулиці Центральній, керував автогрейдером, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише Район.Локачі.
Підсудний до суду двічі не з`явився.
У суді його визнали винним в правопорушенні, передбаченому частиною 1 статті 130 КУпАП та наклали на нього стягнення у вигляді штрафу 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керування усіма видами транспортних засобів на один рік.
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Чоловік у Колпитові по вулиці Центральній, керував автогрейдером, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише Район.Локачі.
Підсудний до суду двічі не з`явився.
У суді його визнали винним в правопорушенні, передбаченому частиною 1 статті 130 КУпАП та наклали на нього стягнення у вигляді штрафу 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керування усіма видами транспортних засобів на один рік.
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