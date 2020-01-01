В Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

В Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-1904 липня (станом на 9:00) в Україні 47 677 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1227 летальних, 21 155 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 914 нових випадків. Загалом проведено 705 836 тестувань методом ПЛР.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 1936 випадків;Дніпропетровська область — 1110 випадків;Донецька область — 599 випадків;Житомирська область — 1447 випадків;Закарпатська область — 3214 випадків;Запорізька область — 588 випадків;Івано-Франківська область — 2598 випадків;Кіровоградська область — 657 випадків;м. Київ — 5465 випадків;Київська область — 2747 випадків;Львівська область — 6059 випадків;Луганська область — 84 випадки;Миколаївська область — 455 випадків;Одеська область — 1835 випадків;Полтавська область — 322 випадки;Рівненська область — 4041 випадок;Сумська область — 308 випадків;Тернопільська область — 2025 випадків;Харківська область — 2311 випадків;Херсонська область — 196 випадків;Хмельницька область — 828 випадків;Чернівецька область — 4972 випадки;Черкаська область — 657 випадків;Чернігівська область — 560 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 липня 2020 року до Центру надійшло 1288 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 93 709 повідомлень про підозру на COVID-19.