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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За добу – 92 хворих: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 4 липня

За добу – 92 хворих: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 4 липня
За останню добу на Волині зареєстровано 92 нових випадки захворювання на COVID-19: Камінь-Каширський район – 27, м. Луцьк–22, Луцький район – 8, Ковельський район – 10, Ківерцівський район – 9, м. Нововолинськ – 8, Володимир-Волинський район – 3, Горохівський район – 2, Маневицький район –2, Рожищенський район – 1.

Одужало за добу 18 осіб. Чотири випадки хвороби завершились летально (померли 2 мешканці м.Луцьк та 2 мешканці Камінь-Каширського району).

Загалом станом на 10.00 4 липня в області зареєстровано 2663 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 801 особа. 67 випадків хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 540 випадків, в т.ч. 13 летальних;
• Луцький район – 189 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 355 випадків, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 320 випадків, в т.ч. 10 летальних;
• Володимир-Волинський район – 222 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Камінь-Каширський район – 213 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• м. Нововолинськ – 163 випадки, в т.ч. 7 летальних;
• Іваничівський район – 41 випадок;
• Ратнівський район – 144 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• Маневицький район – 92 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Горохівський район – 93 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Старовижівський район – 77 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 52 випадки;
• Турійський район – 43 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 38 випадків;
• Шацький район – 31 випадок, в тому числі 1 летальний;
• Рожищенський район – 28 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 22 випадки.

За попередню добу надійшло 82 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 15235 осіб, в тому числі за останню добу – 324 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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Коментарі 1
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Ось вам недотримання своїми волинянами карантинного режиму. Ось вам і озеро Світязь, поприїздили відпочивати чужі гості зі всієї України, ось вам плачевний результат. А далі буде ще гірше, якщо влада буде бездіяти та не поверне в область більш жорсткий карантин.
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