У львівській лікарні, яку очолив Олег Самчук, вперше пересадили серце. ВІДЕО

Олег Самчук, вперше провели трансплантацію серця.



Про це Олег Самчук повідомив на своїй сторінці у



"За останні 15 років це третя операція в Україні. Дві були у Ковелі, третю зробили у Львові", - прокоментував лікар.



Донором став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми - це було падіння з висоти. Після марних спроб врятувати пацієнта спеціалісти констатували у чоловіка смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації, а його мама і сестра дали згоду на забір органів, аби ті подарували можливість жити іншим людям.



Серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт. Його серце втратило пружність і вже не могло качати кров. Іншого виходу, окрім пересадки, чоловік не мав.



"Здорове донорське серце наші лікарі йому трансплантували спільно з командою Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим, який вкотре за лічені години домчав до лікарні.



Нирки отримали також чоловіки - один зі Львова, другий із Тернопільщини. Операції розпочалися після опівночі і тривали до восьмої ранку.



Я безмежно вдячний усім, завдяки кому відбулися ці історичні для Львова операції: співробітникам Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, які на ногах уже третю добу, команді Інституту серця, яка готова кидати всі справи і їхати за сотні кілометрів, аби врятувати людині життя, іншим нашим колегам і однодумцям. Та особлива подяка - рідним загиблого чоловіка. Ваше непросте рішення стало порятунком для одразу трьох людей і, повірте, кожен із них перед операцією дякував вам і дякуватиме усе життя!



Не секрет, що ми довго готувалися до цього дня, і тому зараз дуже щасливі! Операції з пересадження в Україні - це шанс на життя для сотень і тисяч людей. І ми хочемо дати цей шанс. Ми хочемо, аби українці більше не їхали за кордон, а оперували я у себе вдома, щоб кожен, хто потребує органу, його отримав. І ми будемо докладати максимум зусиль, аби наблизити цей час.



Дякую усім, хто підтримує і вірить в нас!", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, яку нещодавно очолив колишній керівник Ковельского МТМО, вперше провели трансплантацію серця.Про це Олег Самчук повідомив на своїй сторінці у facebook "За останні 15 років це третя операція в Україні. Дві були у Ковелі, третю зробили у Львові", - прокоментував лікар.Донором став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми - це було падіння з висоти. Після марних спроб врятувати пацієнта спеціалісти констатували у чоловіка смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації, а його мама і сестра дали згоду на забір органів, аби ті подарували можливість жити іншим людям.Серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт. Його серце втратило пружність і вже не могло качати кров. Іншого виходу, окрім пересадки, чоловік не мав."Здорове донорське серце наші лікарі йому трансплантували спільно з командою Інституту серця на чолі з, який вкотре за лічені години домчав до лікарні.Нирки отримали також чоловіки - один зі Львова, другий із Тернопільщини. Операції розпочалися після опівночі і тривали до восьмої ранку.Я безмежно вдячний усім, завдяки кому відбулися ці історичні для Львова операції: співробітникам Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, які на ногах уже третю добу, команді Інституту серця, яка готова кидати всі справи і їхати за сотні кілометрів, аби врятувати людині життя, іншим нашим колегам і однодумцям. Та особлива подяка - рідним загиблого чоловіка. Ваше непросте рішення стало порятунком для одразу трьох людей і, повірте, кожен із них перед операцією дякував вам і дякуватиме усе життя!Не секрет, що ми довго готувалися до цього дня, і тому зараз дуже щасливі! Операції з пересадження в Україні - це шанс на життя для сотень і тисяч людей. І ми хочемо дати цей шанс. Ми хочемо, аби українці більше не їхали за кордон, а оперували я у себе вдома, щоб кожен, хто потребує органу, його отримав. І ми будемо докладати максимум зусиль, аби наблизити цей час.Дякую усім, хто підтримує і вірить в нас!", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію