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У львівській лікарні, яку очолив Олег Самчук, вперше пересадили серце. ВІДЕО

У львівській лікарні, яку очолив Олег Самчук, вперше пересадили серце. ВІДЕО
У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, яку нещодавно очолив колишній керівник Ковельского МТМО Олег Самчук, вперше провели трансплантацію серця.

Про це Олег Самчук повідомив на своїй сторінці у facebook.

"За останні 15 років це третя операція в Україні. Дві були у Ковелі, третю зробили у Львові", - прокоментував лікар.

Донором став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми - це було падіння з висоти. Після марних спроб врятувати пацієнта спеціалісти констатували у чоловіка смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації, а його мама і сестра дали згоду на забір органів, аби ті подарували можливість жити іншим людям.

Серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт. Його серце втратило пружність і вже не могло качати кров. Іншого виходу, окрім пересадки, чоловік не мав.

"Здорове донорське серце наші лікарі йому трансплантували спільно з командою Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим, який вкотре за лічені години домчав до лікарні.

Нирки отримали також чоловіки - один зі Львова, другий із Тернопільщини. Операції розпочалися після опівночі і тривали до восьмої ранку.

Я безмежно вдячний усім, завдяки кому відбулися ці історичні для Львова операції: співробітникам Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, які на ногах уже третю добу, команді Інституту серця, яка готова кидати всі справи і їхати за сотні кілометрів, аби врятувати людині життя, іншим нашим колегам і однодумцям. Та особлива подяка - рідним загиблого чоловіка. Ваше непросте рішення стало порятунком для одразу трьох людей і, повірте, кожен із них перед операцією дякував вам і дякуватиме усе життя!

Не секрет, що ми довго готувалися до цього дня, і тому зараз дуже щасливі! Операції з пересадження в Україні - це шанс на життя для сотень і тисяч людей. І ми хочемо дати цей шанс. Ми хочемо, аби українці більше не їхали за кордон, а оперували я у себе вдома, щоб кожен, хто потребує органу, його отримав. І ми будемо докладати максимум зусиль, аби наблизити цей час.

Дякую усім, хто підтримує і вірить в нас!", - йдеться в дописі.


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Теги: Олег Самчук, лікарня, трансплантація, серце, нирка, Борис Тодуров
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