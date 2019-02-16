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Волинський суд скасував сумнівний договір на поставку продуктів харчування для дитсадків

Волинський суд скасував сумнівний договір на поставку продуктів харчування для дитсадків
Прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду області з позовами в інтересах держави в особі Рожищенської міської ради до суб’єкта господарювання, аби визнати недійсним договір про поставку продуктів харчування для дітей на суму майже 200 тис. грн.

Про це інформує пресслужба прокуратури області.

Прокурори з'ясували, що у лютому 2020 року орган місцевого самоврядування за результатами закупівлі уклав із підприємцем цей договір, порушивши низку норм чинного законодавства, у тому числі Закону України "Про публічні закупівлі".

Так, у договорі не визначений конкретний предмет закупівлі, строки поставки, асортимент товару, його кількість та ціна, що могло призвести до незаконних витрат бюджетних коштів, а також поставки товару неналежної якості для харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

У ході судового розгляду договір був добровільно розірваний сторонами, відтак за втручання прокуратури попереджено незаконне витрачання бюджетних коштів.

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Теги: прокуратура, суд, харчування, договір, закупівля
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