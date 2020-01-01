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Водій загинув на місці: на виїзді з Нововолинська – смертельна аварія. ФОТО

Водій загинув на місці: на виїзді з Нововолинська – смертельна аварія. ФОТО
4-го липня о 8-й годині на виїзді з Нововолинська по вулиці Луцькій водій за кермом автомобіля Mitsubishi Outlander не впорався з керуванням і в’їхав у дерево.

Від отриманих травм чоловік 1976 року народження загинув на місці, повідомив БУГу поліцейський.

Водій їхав без пасажирів.

На місці події працювали поліцейські і рятувальники.

Водій загинув на місці: на виїзді з Нововолинська – смертельна аварія. ФОТО
Водій загинув на місці: на виїзді з Нововолинська – смертельна аварія. ФОТО
Водій загинув на місці: на виїзді з Нововолинська – смертельна аварія. ФОТО
Водій загинув на місці: на виїзді з Нововолинська – смертельна аварія. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, аварія, дерево, кювет, смерть, поліція
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