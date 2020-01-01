Водій загинув на місці: на виїзді з Нововолинська – смертельна аварія. ФОТО





Від отриманих травм чоловік 1976 року народження загинув на місці, повідомив



Водій їхав без пасажирів.



На місці події працювали поліцейські і рятувальники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4-го липня о 8-й годині на виїзді з Нововолинська по вулиці Луцькій водій за кермом автомобіля Mitsubishi Outlander не впорався з керуванням і в’їхав у дерево.Від отриманих травм чоловік 1976 року народження загинув на місці, повідомив БУГу поліцейський.Водій їхав без пасажирів.На місці події працювали поліцейські і рятувальники.

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