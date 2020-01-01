Водій загинув на місці: на виїзді з Нововолинська – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:51
4-го липня о 8-й годині на виїзді з Нововолинська по вулиці Луцькій водій за кермом автомобіля Mitsubishi Outlander не впорався з керуванням і в’їхав у дерево.
Від отриманих травм чоловік 1976 року народження загинув на місці, повідомив БУГу поліцейський.
Водій їхав без пасажирів.
На місці події працювали поліцейські і рятувальники.
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Від отриманих травм чоловік 1976 року народження загинув на місці, повідомив БУГу поліцейський.
Водій їхав без пасажирів.
На місці події працювали поліцейські і рятувальники.
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