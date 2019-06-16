У районі на Волині будуть контролювати ліміти на заготівлю чорниць





Про це йдеться на сайті



Відбулось засідання районної постійної діючої комісії з координації дій державних органів, що здійснюють державний контроль за заготівлею другорядних лісових матеріалів, здійсненням побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів.



На засіданні комісії вирішували питання щодо організації контролю за використанням природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району у 2020 році, затвердження складу мобільних робочих груп, надання та затвердження лімітів на заготівлю ягоди чорниці.



Рішенням комісії доручено лісовим господарствам району, а саме ДП «Любешівське ЛМГ» та ДП «СЛАП «Любешівагроліс» забезпечити оперативну видачу лісових квитків через «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації.



Звернули особливу увагу на співпраці з органами місцевого самоврядування, зокрема на необхідності визначити відповідальних осіб із членів відповідних сільських комісій за веденням щоденного обліку заготовлених у межах територіальних громад другорядних лісових матеріалів забезпечивши повний облік лісових матеріалів на підвідомчій території та щодекадно передавати відомості про заготовлені лісові ресурси районній комісії.



Також членами комісії було вирішено створити мобільні групи задля необхідного чіткого контролю, аби представники бізнесу, котрі закуповують у краян чорницю, працювали прозоро, сплачуючи належні платежі до місцевих бюджетів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Любешівщині розподілили ліміти заготівлі ягід чорниці на території району.Про це йдеться на сайті Любешівської райдержадміністрації Відбулось засідання районної постійної діючої комісії з координації дій державних органів, що здійснюють державний контроль за заготівлею другорядних лісових матеріалів, здійсненням побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів.На засіданні комісії вирішували питання щодо організації контролю за використанням природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району у 2020 році, затвердження складу мобільних робочих груп, надання та затвердження лімітів на заготівлю ягоди чорниці.Рішенням комісії доручено лісовим господарствам району, а саме ДП «Любешівське ЛМГ» та ДП «СЛАП «Любешівагроліс» забезпечити оперативну видачу лісових квитків через «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації.Звернули особливу увагу на співпраці з органами місцевого самоврядування, зокрема на необхідності визначити відповідальних осіб із членів відповідних сільських комісій за веденням щоденного обліку заготовлених у межах територіальних громад другорядних лісових матеріалів забезпечивши повний облік лісових матеріалів на підвідомчій території та щодекадно передавати відомості про заготовлені лісові ресурси районній комісії.Також членами комісії було вирішено створити мобільні групи задля необхідного чіткого контролю, аби представники бізнесу, котрі закуповують у краян чорницю, працювали прозоро, сплачуючи належні платежі до місцевих бюджетів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію