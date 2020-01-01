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У волинському лісництві вирощують перше потомство фазанів. ФОТО

У волинському лісництві вирощують перше потомство фазанів. ФОТО
У ДП "Горохівське ЛМГ" облаштовано два вольєри, де вирощують фазанів та диких свиней.

Мисливське господарство у ДП «Горохівське ЛМГ» ведеться на площі 66 тис. га., йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.

Лісівники активно вкладають у розвиток мисливства – як матеріальні, так і людські ресурси. І переконані: мисливство необхідно зробити не просто самоокупним, а прибутковим. Якість роботи, систематичність та ініціативність уже дають гарні результати.

У фазанарії вже вирощують перше потомство. Птахів планують не лише випускати на волю, а й в майбутньому продавати. Що може стати суттєвою статтею доходів, адже птахи почуваються досить комфортно.

"Коли птахи підростуть, ми випустимо ї у вольєр. Адже для їхнього комфортного проживання створено всі умови. Необхідна кількість води, збалансоване харчування та напіввільні умови сприятимуть повноцінному росту перших фазанів, які не привезені, а народилися і виросли вже на Волині", – розповідає головний мисливствознавець ДП «Горохівське ЛМГ» Григорій Биховець.

У волинському лісництві вирощують перше потомство фазанів. ФОТО
У волинському лісництві вирощують перше потомство фазанів. ФОТО
У волинському лісництві вирощують перше потомство фазанів. ФОТО

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Теги: Горохів, лісництво, фазани
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