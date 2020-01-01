У волинському лісництві вирощують перше потомство фазанів. ФОТО





Мисливське господарство у ДП «Горохівське ЛМГ» ведеться на площі 66 тис. га., йдеться на сайті



Лісівники активно вкладають у розвиток мисливства – як матеріальні, так і людські ресурси. І переконані: мисливство необхідно зробити не просто самоокупним, а прибутковим. Якість роботи, систематичність та ініціативність уже дають гарні результати.



У фазанарії вже вирощують перше потомство. Птахів планують не лише випускати на волю, а й в майбутньому продавати. Що може стати суттєвою статтею доходів, адже птахи почуваються досить комфортно.



"Коли птахи підростуть, ми випустимо ї у вольєр. Адже для їхнього комфортного проживання створено всі умови. Необхідна кількість води, збалансоване харчування та напіввільні умови сприятимуть повноцінному росту перших фазанів, які не привезені, а народилися і виросли вже на Волині", – розповідає головний мисливствознавець ДП «Горохівське ЛМГ» Григорій Биховець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДП "Горохівське ЛМГ" облаштовано два вольєри, де вирощують фазанів та диких свиней.Мисливське господарство у ДП «Горохівське ЛМГ» ведеться на площі 66 тис. га., йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ Лісівники активно вкладають у розвиток мисливства – як матеріальні, так і людські ресурси. І переконані: мисливство необхідно зробити не просто самоокупним, а прибутковим. Якість роботи, систематичність та ініціативність уже дають гарні результати.У фазанарії вже вирощують перше потомство. Птахів планують не лише випускати на волю, а й в майбутньому продавати. Що може стати суттєвою статтею доходів, адже птахи почуваються досить комфортно."Коли птахи підростуть, ми випустимо ї у вольєр. Адже для їхнього комфортного проживання створено всі умови. Необхідна кількість води, збалансоване харчування та напіввільні умови сприятимуть повноцінному росту перших фазанів, які не привезені, а народилися і виросли вже на Волині", – розповідає головний мисливствознавець ДП «Горохівське ЛМГ»

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