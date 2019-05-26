Волинян попереджають про можливі підтоплення





Про це інформують на сайті



За даними УкрГідрометцентру, 4 липня на рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, в межах корiнних берегiв.



На р.Латориця дiлянцi м.Мукачево - м.Чоп утримуватимуться високi рiвнi з початковим виходом води на заплаву мiждамбового простору.



В мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися:



- на малих водотоках та в верхiв'ях річок швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,0 м;



- формування значного мiсцевого та силового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах;



- утворення локальних селiв та зсувів перезволоженого фрунту.



По мiрi розвитку синоптичної ситуацiї, будуть уточнюватись гiдрологiчнi прогнози.



3-4 липня очікується проходження максимального рівня паводкової хвилі на р. Дністер біля с. Маяки в межах 160-170 см над нулем поста ( рівень на 8 год. становить 163 см), внаслідок цього можливе затоплення понижених ділянок автодороги Одеса-Рені, городів та сільськогосподарських угідь в с. Яськи, м. Біляївка (Одеська область).



3-4 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,2 – 1,0 м над рiвнями 02 липня на 08 год.



При значних дощах можливе формування мiсцевого та схилового стоку.



Протягом 3 - 4 липня буде вiдбуватися добiгання невисокої паводкової хвилi на Латорицi в створі поста Чоп з пiдвищенням рiвня води на 1,0 – 1,5 м (над рiвнем на 8 год. 3 липня) з виходом води на заплаву мiждамбового простору.



4-6 липня на р. Прип'ять в створі поста Річиця, при подальшому пiдйомi рiвня води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см за добу, можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних ділянок в с. Пiдгiр'я (Ратнiвський р-н, Волинська обл.).



У зв’язку з очiкуваними значними опадами в гiрськiй частинi, ввечерi 3 та протягом 4-5 липня, на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,2-0,7 м над рiвнями 03 липня на 8 год. У мiсцях випадiння сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

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