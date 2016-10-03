Луцький сморід змістився і тепер докучає центру міста та прилеглим селам





Про це у п’ятницю, 3 липня, повідомив політолог Михайло Наход під час круглого столу, пише Андрій Покровський.



Так, відповідно до соціальних опитувань, результати яких озвучив науковець, у листопаді 2018 року сморід турбував 19% лучан. Це були мешканці Вересневого, Кічкарівки, Дубнівської.



У травні 2019-го проблема докучала вже 29% жителів міста.



У листопаді 2019-го – 36%.



У червні 2020 року – 20%.





«Помітно, що проблема смороду стала менш актуальною. Перемістився і сам сморід. Сьогодні він найбільше турбує мешканців центру міста, вулиці Володимирської, мікрорайонів Кічкарівки, Вишкова. Окрім цього, проблема змістилася у бік прилеглих населених пунктів», – зауважив Михайло Наход.



Зі слів експерта, у Жидичинській громаді на сморід нарікає 53% жителів, у Княгининку – 40%.



Зауважимо, на круглому столі були присутні:



Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради;

Михайло Наход – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;

Оксана Лисак – начальниця відділу екології Луцької міської ради;

Ольга Грицай – начальниця відділу Управління екології та природніх ресурсів Волинської ОДА;

Анна Павлюк – головний спеціаліст відділу регулювання природокористування, погоджувальної діяльності та моніторингу довкілля управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА;

Наталія Грушка – директорка ГО «Розвиток мікрорайонів міста»;

Дмитро Климук – представник ГО «Розвиток мікрорайонів міста».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У червні 2020 року проблема смороду турбувала близько 20% лучан.Про це у п’ятницю, 3 липня, повідомив політологпід час круглого столу, пише ІА "Конкурент" . Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого єТак, відповідно до соціальних опитувань, результати яких озвучив науковець, у листопаді 2018 року сморід турбував 19% лучан. Це були мешканці Вересневого, Кічкарівки, Дубнівської.У травні 2019-го проблема докучала вже 29% жителів міста.У листопаді 2019-го – 36%.У червні 2020 року – 20%.«Помітно, що проблема смороду стала менш актуальною. Перемістився і сам сморід. Сьогодні він найбільше турбує мешканців центру міста, вулиці Володимирської, мікрорайонів Кічкарівки, Вишкова. Окрім цього, проблема змістилася у бік прилеглих населених пунктів», – зауважив Михайло Наход.Зі слів експерта, у Жидичинській громаді на сморід нарікає 53% жителів, у Княгининку – 40%.Зауважимо, на круглому столі були присутні:– депутатка Луцької міської ради;– співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;– начальниця відділу екології Луцької міської ради;– начальниця відділу Управління екології та природніх ресурсів Волинської ОДА;– головний спеціаліст відділу регулювання природокористування, погоджувальної діяльності та моніторингу довкілля управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА;– директорка ГО «Розвиток мікрорайонів міста»;– представник ГО «Розвиток мікрорайонів міста».

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