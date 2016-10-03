Луцький сморід змістився і тепер докучає центру міста та прилеглим селам
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У червні 2020 року проблема смороду турбувала близько 20% лучан.
Про це у п’ятницю, 3 липня, повідомив політолог Михайло Наход під час круглого столу, пише ІА "Конкурент". Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський.
Так, відповідно до соціальних опитувань, результати яких озвучив науковець, у листопаді 2018 року сморід турбував 19% лучан. Це були мешканці Вересневого, Кічкарівки, Дубнівської.
У травні 2019-го проблема докучала вже 29% жителів міста.
У листопаді 2019-го – 36%.
У червні 2020 року – 20%.
«Помітно, що проблема смороду стала менш актуальною. Перемістився і сам сморід. Сьогодні він найбільше турбує мешканців центру міста, вулиці Володимирської, мікрорайонів Кічкарівки, Вишкова. Окрім цього, проблема змістилася у бік прилеглих населених пунктів», – зауважив Михайло Наход.
Зі слів експерта, у Жидичинській громаді на сморід нарікає 53% жителів, у Княгининку – 40%.
Зауважимо, на круглому столі були присутні:
Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради;
Михайло Наход – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;
Оксана Лисак – начальниця відділу екології Луцької міської ради;
Ольга Грицай – начальниця відділу Управління екології та природніх ресурсів Волинської ОДА;
Анна Павлюк – головний спеціаліст відділу регулювання природокористування, погоджувальної діяльності та моніторингу довкілля управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА;
Наталія Грушка – директорка ГО «Розвиток мікрорайонів міста»;
Дмитро Климук – представник ГО «Розвиток мікрорайонів міста».
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Про це у п’ятницю, 3 липня, повідомив політолог Михайло Наход під час круглого столу, пише ІА "Конкурент". Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський.
Так, відповідно до соціальних опитувань, результати яких озвучив науковець, у листопаді 2018 року сморід турбував 19% лучан. Це були мешканці Вересневого, Кічкарівки, Дубнівської.
У травні 2019-го проблема докучала вже 29% жителів міста.
У листопаді 2019-го – 36%.
У червні 2020 року – 20%.
«Помітно, що проблема смороду стала менш актуальною. Перемістився і сам сморід. Сьогодні він найбільше турбує мешканців центру міста, вулиці Володимирської, мікрорайонів Кічкарівки, Вишкова. Окрім цього, проблема змістилася у бік прилеглих населених пунктів», – зауважив Михайло Наход.
Зі слів експерта, у Жидичинській громаді на сморід нарікає 53% жителів, у Княгининку – 40%.
Зауважимо, на круглому столі були присутні:
Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради;
Михайло Наход – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;
Оксана Лисак – начальниця відділу екології Луцької міської ради;
Ольга Грицай – начальниця відділу Управління екології та природніх ресурсів Волинської ОДА;
Анна Павлюк – головний спеціаліст відділу регулювання природокористування, погоджувальної діяльності та моніторингу довкілля управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА;
Наталія Грушка – директорка ГО «Розвиток мікрорайонів міста»;
Дмитро Климук – представник ГО «Розвиток мікрорайонів міста».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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