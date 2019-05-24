«Безпека це не іграшки»: луцькі аніматори презентували ролик про ремені безпеки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
Спільно з патрульною поліцією Волині луцькі мультиплікатори презентували соціальний ролик, про необхідність ременів безпеки у машині під назвою "Безпека це не іграшки".
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Створювати стрічку почали на початку року. В лютому Суспільне вже розповідало про те, як покроково знімається стрічка.
Головні герої ролика - ремені безпеки. У стрічці вони розмовляють між собою, як чоловік та жінка. Через те, що ремені ігнорують власники машини, стається ДТП.
Зі слів режисера Леоніда Тивонюка, спершу команда з шести спеціалістів розглядали 4 різні сценарії. Зрештою, зупинились на розмові між ременями безпеки.
"Намагалися кожної секунди думати про ту емоцію, яку хочемо донести до глядача. У цих 40 секундах заховано кілька місяців кропіткої роботи", - каже режисер.
Машинки для ролику збирали по усіх знайомих, - каже декораторка Мар’я Гвоздєва. Щоб показати наслідки нехтування ременями безпеки іграшки в ручну "зістарювали", покривали мохом та землею.
На презентацію соціального ролику запросили і патрульних. Готовий ролик вже розмістили на сторінці управління у соцмережах.
"Через соціальний ролик маємо достукатися до усіх учасників дорожнього руху", - каже начальник управління патрульної поліції області Андрій Крутень. З його слів, тематика безпеки на дорозі нині актуальна для усіх Українців. Співпрацю з аніматорами продовжать.
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Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Створювати стрічку почали на початку року. В лютому Суспільне вже розповідало про те, як покроково знімається стрічка.
Головні герої ролика - ремені безпеки. У стрічці вони розмовляють між собою, як чоловік та жінка. Через те, що ремені ігнорують власники машини, стається ДТП.
Зі слів режисера Леоніда Тивонюка, спершу команда з шести спеціалістів розглядали 4 різні сценарії. Зрештою, зупинились на розмові між ременями безпеки.
"Намагалися кожної секунди думати про ту емоцію, яку хочемо донести до глядача. У цих 40 секундах заховано кілька місяців кропіткої роботи", - каже режисер.
Машинки для ролику збирали по усіх знайомих, - каже декораторка Мар’я Гвоздєва. Щоб показати наслідки нехтування ременями безпеки іграшки в ручну "зістарювали", покривали мохом та землею.
На презентацію соціального ролику запросили і патрульних. Готовий ролик вже розмістили на сторінці управління у соцмережах.
"Через соціальний ролик маємо достукатися до усіх учасників дорожнього руху", - каже начальник управління патрульної поліції області Андрій Крутень. З його слів, тематика безпеки на дорозі нині актуальна для усіх Українців. Співпрацю з аніматорами продовжать.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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