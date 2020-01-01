Судили волинянина, який пред'явив поліції підроблені документи





Про це йдеться у вироку суду від 23 червня, пише



12 квітня близько 16:00 на вулиці Привокзальна, 10 у Рожищі, водій автомобіля марки Volkswagen Transporter, чорного кольору, під час перевірки документів, виконуючи законну вимогу працівника поліції, пред'явив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке за способом виготовлення та елементами захисту не відповідає зразку бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що перебуває в офіційному обігу, тобто є підробленим.



Документ, згідно з висновком технічної експертизи від 17 квітня, не відповідає встановленому зразку аналогічних видів бланків свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що перебувають в офіційному обігу на території України.



Суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури Дмитром Морозом та обвинуваченим в присутності захисника – адвоката Віктора Солодухи.



Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, призначивши покарання у виді 850 гривень штрафу.



Також він заплатить в дохід держави судові витрати у справі, пов'язані із залученням експерта для проведення судової технічної експертизи документів в сумі 980 гривень та судові витрати, пов'язані із залученням експерта для проведення судової експертизи комплексного дослідження транспортного засобу у сумі 980 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення чоловіка, який у Рожищі пред'явив поліції підроблені документи.Про це йдеться у вироку суду від 23 червня, пише Район.Рожище 12 квітня близько 16:00 на вулиці Привокзальна, 10 у Рожищі, водій автомобіля марки Volkswagen Transporter, чорного кольору, під час перевірки документів, виконуючи законну вимогу працівника поліції, пред'явив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке за способом виготовлення та елементами захисту не відповідає зразку бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що перебуває в офіційному обігу, тобто є підробленим.Документ, згідно з висновком технічної експертизи від 17 квітня, не відповідає встановленому зразку аналогічних видів бланків свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що перебувають в офіційному обігу на території України.Суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури Дмитром Морозом та обвинуваченим в присутності захисника – адвоката Віктора Солодухи.Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, призначивши покарання у виді 850 гривень штрафу.Також він заплатить в дохід держави судові витрати у справі, пов'язані із залученням експерта для проведення судової технічної експертизи документів в сумі 980 гривень та судові витрати, пов'язані із залученням експерта для проведення судової експертизи комплексного дослідження транспортного засобу у сумі 980 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію