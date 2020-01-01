вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили волинянина, який пред'явив поліції підроблені документи

Судили волинянина, який пред'явив поліції підроблені документи
Ківерцівський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення чоловіка, який у Рожищі пред'явив поліції підроблені документи.

Про це йдеться у вироку суду від 23 червня, пише Район.Рожище.

12 квітня близько 16:00 на вулиці Привокзальна, 10 у Рожищі, водій автомобіля марки Volkswagen Transporter, чорного кольору, під час перевірки документів, виконуючи законну вимогу працівника поліції, пред'явив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке за способом виготовлення та елементами захисту не відповідає зразку бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що перебуває в офіційному обігу, тобто є підробленим.

Документ, згідно з висновком технічної експертизи від 17 квітня, не відповідає встановленому зразку аналогічних видів бланків свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури Дмитром Морозом та обвинуваченим в присутності захисника – адвоката Віктора Солодухи.

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, призначивши покарання у виді 850 гривень штрафу.

Також він заплатить в дохід держави судові витрати у справі, пов'язані із залученням експерта для проведення судової технічної експертизи документів в сумі 980 гривень та судові витрати, пов'язані із залученням експерта для проведення судової експертизи комплексного дослідження транспортного засобу у сумі 980 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, суд, вирок, документи, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські рятувальники повернулися з Прикарпаття, де допомагали людям, постраждалим від паводку
Сьогодні, 15:07
Внаслідок лобового зіткнення автомобілів у Запорізькій області постраждали чотири дитини
Сьогодні, 14:45
Судили волинянина, який пред'явив поліції підроблені документи
Сьогодні, 14:18
На Волині та ще у двох областях МОЗ готує лікарні другої хвилі для хворих на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
Волинян попереджають про можливі підтоплення
Сьогодні, 13:31
Схожі новини
Волинянина оштрафували за керування автогрейдером в стані алкогольного сп'яніння Волинянина оштрафували за керування автогрейдером в стані алкогольного сп'яніння
Сьогодні, 10:20
Волинянин заплатить штраф за те, що ображав свою співмешканку Волинянин заплатить штраф за те, що ображав свою співмешканку
01 липень, 22:25
Волинянин хотів «порішати» з поліцейськими незаконний видобуток піску Волинянин хотів «порішати» з поліцейськими незаконний видобуток піску
29 червень, 05:09
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції
22 червень, 07:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські рятувальники повернулися з Прикарпаття, де допомагали людям, постраждалим від паводку
Сьогодні, 15:07
 0
Внаслідок лобового зіткнення автомобілів у Запорізькій області постраждали чотири дитини
Сьогодні, 14:45
 0
Судили волинянина, який пред'явив поліції підроблені документи
Сьогодні, 14:18
 0
На Волині та ще у двох областях МОЗ готує лікарні другої хвилі для хворих на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
 0
Волинян попереджають про можливі підтоплення
Сьогодні, 13:31
 0
Медіа
відео
1/8