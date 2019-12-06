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Внаслідок лобового зіткнення автомобілів у Запорізькій області постраждали чотири дитини

Внаслідок лобового зіткнення автомобілів у Запорізькій області постраждали чотири дитини
У Запорізькій області на автошляху Якимівка - Кирилівка, біля села Шелюг, сталася аварія. Травмувалось 6 осіб, з них - 4 дитини.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Запорізькій області.

"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що сталось лобове зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo Lanos та BMW. Внаслідок події травмувалось 6 осіб, з них - 4 дитини", - йдеться у повідомленні.

25-річного водія Daewoo Lanos затиснуло конструкціями понівеченої автівки. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували чоловіка та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Також під час ДТП постраждали 57-річний чоловік, дві дівчинки 2-х та 7-ми років та два хлопчики 3 та 8 років.

Всіх госпіталізували до центральної районної лікарні.


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Теги: аварія, діти, рятувальники, Шелюг
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