Внаслідок лобового зіткнення автомобілів у Запорізькій області постраждали чотири дитини





Про це повідомили в пресслужбі



"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що сталось лобове зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo Lanos та BMW. Внаслідок події травмувалось 6 осіб, з них - 4 дитини", - йдеться у повідомленні.



25-річного водія Daewoo Lanos затиснуло конструкціями понівеченої автівки. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували чоловіка та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Також під час ДТП постраждали 57-річний чоловік, дві дівчинки 2-х та 7-ми років та два хлопчики 3 та 8 років.



Всіх госпіталізували до центральної районної лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запорізькій області на автошляху Якимівка - Кирилівка, біля села Шелюг, сталася аварія. Травмувалось 6 осіб, з них - 4 дитини.Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Запорізькій області "Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що сталось лобове зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo Lanos та BMW. Внаслідок події травмувалось 6 осіб, з них - 4 дитини", - йдеться у повідомленні.25-річного водія Daewoo Lanos затиснуло конструкціями понівеченої автівки. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували чоловіка та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Також під час ДТП постраждали 57-річний чоловік, дві дівчинки 2-х та 7-ми років та два хлопчики 3 та 8 років.Всіх госпіталізували до центральної районної лікарні.

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