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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині та ще у двох областях МОЗ готує лікарні другої хвилі для хворих на коронавірус. ВІДЕО

На Волині та ще у двох областях МОЗ готує лікарні другої хвилі для хворих на коронавірус. ВІДЕО
У зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 Міністерство охорони здоров'я готується до розгортання лікарень другої хвилі у Закарпатській, Волинській і Рівненській областях.

Про це на брифінгу 4 липня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У тих регіонах, де більша заповненість (ліжок - ред.) - це Закарпатська, Волинська і Рівненська області, ми вже почали підготовку до розгортання лікарень другої та третьої хвилі у зв'язку із суттєвим зростанням кількості хворих на коронавірусну хворобу і зростанням кількості госпіталізацій, яку ми бачимо кожного дня", - сказав він.

За словами Степанова, заповненість ліжок у Волинській і Львівській областях, а також у місті Києві, які станом на 4 липня лідирують за кількістю хворих на COVID-19, знаходиться на позначці 41-44%.

Як повідомлялося, за минулу добу захворіло 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 196 осіб.

Найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 була зареєстрована у Львівській області - 176, місті Києві - 118 та Волинській області - 92.


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Теги: МОЗ, коронавірус, Максим Степанов, лікарня, друга хвиля
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