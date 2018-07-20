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Волинські рятувальники повернулися з Прикарпаття, де допомагали людям, постраждалим від паводку

Волинські рятувальники повернулися з Прикарпаття, де допомагали людям, постраждалим від паводку
Зведений загін підрозділів Управління ДСНС у Волинській області у складі 26-и рятувальників повернувся з Карпатського регіону, де надавав допомогу людям, постраждалим від паводку.

Про це повідомив речник Управління ДСНС в області Володимир Нестеров.

"Усі 26 наших рятувальників - молодці, виконували свої обов'язки професійно та на високому рівні!!

Свідчення цьому - Подяка від владців Галицького району Івано-Франківської області!", - зазначив Володимир Несторов.

Волинські рятувальники повернулися з Прикарпаття, де допомагали людям, постраждалим від паводку
Волинські рятувальники повернулися з Прикарпаття, де допомагали людям, постраждалим від паводку




До слова, 1 липня на адресу Управління ДСНС України у Волинській області надійшов лист від голови Ямницької сільської ради Івано-Франківської області Романа Крутія.

Від імені сільської громади Роман Крутій висловив подяку команді волинських рятувальників, які долучилися до подолання наслідків повені на Прикарпатті.

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Теги: ДСНС, повінь, порятунок, подяка, рятувальники, Прикарпаття
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