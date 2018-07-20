Волинські рятувальники повернулися з Прикарпаття, де допомагали людям, постраждалим від паводку





Про це Володимир Нестеров.



"Усі 26 наших рятувальників - молодці, виконували свої обов'язки професійно та на високому рівні!!



Свідчення цьому - Подяка від владців Галицького району Івано-Франківської області!", - зазначив Володимир Несторов.











До слова, 1 липня на адресу Управління ДСНС України у Волинській області надійшов лист від голови Ямницької сільської ради Івано-Франківської області Романа Крутія.



Від імені сільської громади Роман Крутій

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зведений загін підрозділів Управління ДСНС у Волинській області у складі 26-и рятувальників повернувся з Карпатського регіону, де надавав допомогу людям, постраждалим від паводку.Про це повідомив речник Управління ДСНС в області"Усі 26 наших рятувальників - молодці, виконували свої обов'язки професійно та на високому рівні!!Свідчення цьому - Подяка від владців Галицького району Івано-Франківської області!", - зазначив Володимир Несторов.До слова, 1 липня на адресу Управління ДСНС України у Волинській області надійшов лист від голови Ямницької сільської ради Івано-Франківської областіВід імені сільської громади Роман Крутій висловив подяку команді волинських рятувальників , які долучилися до подолання наслідків повені на Прикарпатті.

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