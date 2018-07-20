Волинські рятувальники повернулися з Прикарпаття, де допомагали людям, постраждалим від паводку
Сьогодні, 15:07
Зведений загін підрозділів Управління ДСНС у Волинській області у складі 26-и рятувальників повернувся з Карпатського регіону, де надавав допомогу людям, постраждалим від паводку.
Про це повідомив речник Управління ДСНС в області Володимир Нестеров.
"Усі 26 наших рятувальників - молодці, виконували свої обов'язки професійно та на високому рівні!!
Свідчення цьому - Подяка від владців Галицького району Івано-Франківської області!", - зазначив Володимир Несторов.
До слова, 1 липня на адресу Управління ДСНС України у Волинській області надійшов лист від голови Ямницької сільської ради Івано-Франківської області Романа Крутія.
Від імені сільської громади Роман Крутій висловив подяку команді волинських рятувальників, які долучилися до подолання наслідків повені на Прикарпатті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив речник Управління ДСНС в області Володимир Нестеров.
"Усі 26 наших рятувальників - молодці, виконували свої обов'язки професійно та на високому рівні!!
Свідчення цьому - Подяка від владців Галицького району Івано-Франківської області!", - зазначив Володимир Несторов.
До слова, 1 липня на адресу Управління ДСНС України у Волинській області надійшов лист від голови Ямницької сільської ради Івано-Франківської області Романа Крутія.
Від імені сільської громади Роман Крутій висловив подяку команді волинських рятувальників, які долучилися до подолання наслідків повені на Прикарпатті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У ресторації «Брама» – нове меню*
Сьогодні, 15:30
Волинські рятувальники повернулися з Прикарпаття, де допомагали людям, постраждалим від паводку
Сьогодні, 15:07
Внаслідок лобового зіткнення автомобілів у Запорізькій області постраждали чотири дитини
Сьогодні, 14:45
Судили волинянина, який пред'явив поліції підроблені документи
Сьогодні, 14:18
На Волині та ще у двох областях МОЗ готує лікарні другої хвилі для хворих на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 13:49