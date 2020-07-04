вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В українській армії зросла кількість хворих на COVID-19

В українській армії зросла кількість хворих на COVID-19
Станом на 4 липня в Збройних Силах України хворіє 170 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Протягом минулої доби зафіксували 11 нових випадків захворювання.

Про це повідомляють на сайті Міноборони.

"Всього за час пандемії одужало — 358 осіб, летальних випадків — 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 478 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 75 осіб. За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

У закладах охорони здоров’я перебуває з коронавірусом 4 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Житомирський військовий госпіталь, Військово-медичні клінічні центри Південного та Західного регіону — по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 7 осіб (Київська — 3 військовослужбовці, Вінницька та Одеська — по 1 військовослужбовцю, Волинська та Харківська — по 1 працівнику ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

"Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни", - додали у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: армія, Збройні Сили України, коронавірус, інфекція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В українській армії зросла кількість хворих на COVID-19
Сьогодні, 18:23
«Безпека це не іграшки»: луцькі аніматори презентували ролик про ремені безпеки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
Під час візиту міністра Нововолинський міський голова почав спілкуватись російською. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
«Цей комплекс – це ми»: як на «Оріоні» знайомилися сусіди. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:15
Повідомили, яка ситуація щодо COVID-19 у Камінь-Каширському районі
Сьогодні, 16:53
Схожі новини
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 27 червня Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 27 червня
27 червень, 09:58
В Україні за добу – 948 нових випадків коронавірусу, 65 з них – на Волині: ситуація станом на ранок 27 червня В Україні за добу – 948 нових випадків коронавірусу, 65 з них – на Волині: ситуація станом на ранок 27 червня
27 червень, 09:27
На Волині зростає відсоток завантаженості лікарень хворими на коронавірус На Волині зростає відсоток завантаженості лікарень хворими на коронавірус
09 червень, 18:04
В Україні – 463 нових випадки коронавірусу за добу В Україні – 463 нових випадки коронавірусу за добу
08 червень, 10:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В українській армії зросла кількість хворих на COVID-19
Сьогодні, 18:23
 0
«Безпека це не іграшки»: луцькі аніматори презентували ролик про ремені безпеки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
 0
Під час візиту міністра Нововолинський міський голова почав спілкуватись російською. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
 0
«Цей комплекс – це ми»: як на «Оріоні» знайомилися сусіди. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:15
 0
Повідомили, яка ситуація щодо COVID-19 у Камінь-Каширському районі
Сьогодні, 16:53
 0
Медіа
відео
1/8