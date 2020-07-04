В українській армії зросла кількість хворих на COVID-19





Про це повідомляють на сайті



"Всього за час пандемії одужало — 358 осіб, летальних випадків — 5.



На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 478 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 75 осіб. За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.



У закладах охорони здоров’я перебуває з коронавірусом 4 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Житомирський військовий госпіталь, Військово-медичні клінічні центри Південного та Західного регіону — по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.



На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 7 осіб (Київська — 3 військовослужбовці, Вінницька та Одеська — по 1 військовослужбовцю, Волинська та Харківська — по 1 працівнику ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.



"Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни", - додали у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 4 липня в Збройних Силах України хворіє 170 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Протягом минулої доби зафіксували 11 нових випадків захворювання.Про це повідомляють на сайті Міноборони "Всього за час пандемії одужало — 358 осіб, летальних випадків — 5.На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 478 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 75 осіб. За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.У закладах охорони здоров’я перебуває з коронавірусом 4 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Житомирський військовий госпіталь, Військово-медичні клінічні центри Південного та Західного регіону — по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 7 осіб (Київська — 3 військовослужбовці, Вінницька та Одеська — по 1 військовослужбовцю, Волинська та Харківська — по 1 працівнику ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання."Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни", - додали у повідомленні.

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