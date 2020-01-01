Під час візиту міністра Нововолинський міський голова почав спілкуватись російською. ВІДЕО

Олексєм Чернишовим, який в рамках Віктор Сапожніков перейшов на російську мову.



Відповідне відео опублікував ресурс



Казус відбувся в п’ятницю, 3 липня. Віктор Сапожніков демонстрував міністру Олексію Чернишову, як проходять роботи з реконструкції міського стадіону, і перейшов на російську.



«Тут будут полностью резиновые дорожки, сектора будут… Метание, прыжки и так далее. Мы уже дали 6, ДФРР даёт ещё 9 (мільйонів гривень, - ред..)», - так коментував хід робіт Нововолинський міський голова.



Зауважимо, що цей інцидент викликав жваве обговорення серед користувачів соцмережі facebook, а дехто навіть обурений такими діями міського голови.



«Що то за міністр котрий приїхав в патріотичне місто, а сам розмовляє мовою окупанта?», – написав користувач Вадим Буковський.



«З міністром усе зрозуміло. А от наш «хитро…ий» відразу згадав свою рідну», – відповіли йому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час спілкування з міністром розвитку громад та території України, який в рамках робочого візиту приїхав на Волині, Нововолинський міський головаперейшов на російську мову.Відповідне відео опублікував ресурс Нововолинськ.com.ua Казус відбувся в п’ятницю, 3 липня. Віктор Сапожніков демонстрував міністру Олексію Чернишову, як проходять роботи з реконструкції міського стадіону, і перейшов на російську.«Тут будут полностью резиновые дорожки, сектора будут… Метание, прыжки и так далее. Мы уже дали 6, ДФРР даёт ещё 9 (мільйонів гривень, - ред..)», - так коментував хід робіт Нововолинський міський голова.Зауважимо, що цей інцидент викликав жваве обговорення серед користувачів соцмережі facebook, а дехто навіть обурений такими діями міського голови.«Що то за міністр котрий приїхав в патріотичне місто, а сам розмовляє мовою окупанта?», – написав користувач«З міністром усе зрозуміло. А от наш «хитро…ий» відразу згадав свою рідну», – відповіли йому.

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