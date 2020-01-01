Під час візиту міністра Нововолинський міський голова почав спілкуватись російською. ВІДЕО
Сьогодні, 17:32
Під час спілкування з міністром розвитку громад та території України Олексєм Чернишовим, який в рамках робочого візиту приїхав на Волині, Нововолинський міський голова Віктор Сапожніков перейшов на російську мову.
Відповідне відео опублікував ресурс Нововолинськ.com.ua.
Казус відбувся в п’ятницю, 3 липня. Віктор Сапожніков демонстрував міністру Олексію Чернишову, як проходять роботи з реконструкції міського стадіону, і перейшов на російську.
«Тут будут полностью резиновые дорожки, сектора будут… Метание, прыжки и так далее. Мы уже дали 6, ДФРР даёт ещё 9 (мільйонів гривень, - ред..)», - так коментував хід робіт Нововолинський міський голова.
Зауважимо, що цей інцидент викликав жваве обговорення серед користувачів соцмережі facebook, а дехто навіть обурений такими діями міського голови.
«Що то за міністр котрий приїхав в патріотичне місто, а сам розмовляє мовою окупанта?», – написав користувач Вадим Буковський.
«З міністром усе зрозуміло. А от наш «хитро…ий» відразу згадав свою рідну», – відповіли йому.
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Відповідне відео опублікував ресурс Нововолинськ.com.ua.
Казус відбувся в п’ятницю, 3 липня. Віктор Сапожніков демонстрував міністру Олексію Чернишову, як проходять роботи з реконструкції міського стадіону, і перейшов на російську.
«Тут будут полностью резиновые дорожки, сектора будут… Метание, прыжки и так далее. Мы уже дали 6, ДФРР даёт ещё 9 (мільйонів гривень, - ред..)», - так коментував хід робіт Нововолинський міський голова.
Зауважимо, що цей інцидент викликав жваве обговорення серед користувачів соцмережі facebook, а дехто навіть обурений такими діями міського голови.
«Що то за міністр котрий приїхав в патріотичне місто, а сам розмовляє мовою окупанта?», – написав користувач Вадим Буковський.
«З міністром усе зрозуміло. А от наш «хитро…ий» відразу згадав свою рідну», – відповіли йому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Жидва української,як не признавала,так і не признає.Жид тільки видає на камеру,що він так працює на Україну,а працює він-то сам на себе.А українці-лохи все сприймають,як належне.
Шляпа ... Патриоты, не знающие украинский язык, обижаются на русскоговорящих, сплошной мат и суржик, я в шоке, сами же создаёте войну...
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