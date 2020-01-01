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Під час візиту міністра Нововолинський міський голова почав спілкуватись російською. ВІДЕО

Під час візиту міністра Нововолинський міський голова почав спілкуватись російською. ВІДЕО
Під час спілкування з міністром розвитку громад та території України Олексєм Чернишовим, який в рамках робочого візиту приїхав на Волині, Нововолинський міський голова Віктор Сапожніков перейшов на російську мову.

Відповідне відео опублікував ресурс Нововолинськ.com.ua.

Казус відбувся в п’ятницю, 3 липня. Віктор Сапожніков демонстрував міністру Олексію Чернишову, як проходять роботи з реконструкції міського стадіону, і перейшов на російську.

«Тут будут полностью резиновые дорожки, сектора будут… Метание, прыжки и так далее. Мы уже дали 6, ДФРР даёт ещё 9 (мільйонів гривень, - ред..)», - так коментував хід робіт Нововолинський міський голова.

Зауважимо, що цей інцидент викликав жваве обговорення серед користувачів соцмережі facebook, а дехто навіть обурений такими діями міського голови.

«Що то за міністр котрий приїхав в патріотичне місто, а сам розмовляє мовою окупанта?», – написав користувач Вадим Буковський.

«З міністром усе зрозуміло. А от наш «хитро…ий» відразу згадав свою рідну», – відповіли йому.


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Теги: Віктор Сапожніков, Олексій Чернишов, візит, російська мова
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Коментарі 2
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Жидва української,як не признавала,так і не признає.Жид тільки видає на камеру,що він так працює на Україну,а працює він-то сам на себе.А українці-лохи все сприймають,як належне.
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Шляпа ... Патриоты, не знающие украинский язык, обижаются на русскоговорящих, сплошной мат и суржик, я в шоке, сами же создаёте войну...
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