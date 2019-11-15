Відправляємо пацієнта з донорським серцем у Київ, – Олег Самчук. ВІДЕО

Олег Самчук, вперше провели трансплантацію серця.



Нині пацієнта відправили у столицю в Інститут серця МОЗ України. Про це у facebook повідомив Олег Самчук.



Нагадаємо, що сьогодні вночі медики Львівської клінічної лікарні



Донором став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми - це було падіння з висоти. Після марних спроб врятувати пацієнта спеціалісти констатували у чоловіка смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації, а його мама і сестра дали згоду на забір органів, аби ті подарували можливість жити іншим людям.



Серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт. Його серце втратило пружність і вже не могло качати кров. Іншого виходу, окрім пересадки, чоловік не мав.



Нирки отримали також чоловіки - один зі Львова, другий із Тернопільщини. Операції розпочалися після опівночі і тривали до восьмої ранку.



Відтак, чоловіка з пересадженим серцем вертольотом ДСНС доправляють до столиці.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, яку нещодавно очолив колишній керівник Ковельского МТМО, вперше провели трансплантацію серця.Нині пацієнта відправили у столицю в Інститут серця МОЗ України. Про це у facebook повідомив Олег Самчук.Нагадаємо, що сьогодні вночі медики Львівської клінічної лікарні провели одразу три пересадки - серця і двох нирок Донором став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми - це було падіння з висоти. Після марних спроб врятувати пацієнта спеціалісти констатували у чоловіка смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації, а його мама і сестра дали згоду на забір органів, аби ті подарували можливість жити іншим людям.Серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт. Його серце втратило пружність і вже не могло качати кров. Іншого виходу, окрім пересадки, чоловік не мав.Нирки отримали також чоловіки - один зі Львова, другий із Тернопільщини. Операції розпочалися після опівночі і тривали до восьмої ранку.Відтак, чоловіка з пересадженим серцем вертольотом ДСНС доправляють до столиці.

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