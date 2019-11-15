вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відправляємо пацієнта з донорським серцем у Київ, – Олег Самчук. ВІДЕО

Відправляємо пацієнта з донорським серцем у Київ, – Олег Самчук. ВІДЕО
У Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, яку нещодавно очолив колишній керівник Ковельского МТМО Олег Самчук, вперше провели трансплантацію серця.

Нині пацієнта відправили у столицю в Інститут серця МОЗ України. Про це у facebook повідомив Олег Самчук.

Нагадаємо, що сьогодні вночі медики Львівської клінічної лікарні провели одразу три пересадки - серця і двох нирок.

Донором став 58-річний львів’янин, який отримав несумісні з життям травми - це було падіння з висоти. Після марних спроб врятувати пацієнта спеціалісти констатували у чоловіка смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації, а його мама і сестра дали згоду на забір органів, аби ті подарували можливість жити іншим людям.

Серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт. Його серце втратило пружність і вже не могло качати кров. Іншого виходу, окрім пересадки, чоловік не мав.

Нирки отримали також чоловіки - один зі Львова, другий із Тернопільщини. Операції розпочалися після опівночі і тривали до восьмої ранку.

Відтак, чоловіка з пересадженим серцем вертольотом ДСНС доправляють до столиці.





Відправляємо пацієнта з донорським серцем у Київ, – Олег Самчук. ВІДЕО
Відправляємо пацієнта з донорським серцем у Київ, – Олег Самчук. ВІДЕО
Відправляємо пацієнта з донорським серцем у Київ, – Олег Самчук. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олег Самчук, лікарня, трансплантація, серце, нирка, Борис Тодуров
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю 5 липня
Сьогодні, 20:00
Відправляємо пацієнта з донорським серцем у Київ, – Олег Самчук. ВІДЕО
Сьогодні, 19:55
За добу водіям фур виписали штрафів на 54 тисячі євро через перевантаження
Сьогодні, 19:28
У волинському лісництві вирощують перше потомство фазанів. ФОТО
Сьогодні, 18:44
В українській армії зросла кількість хворих на COVID-19
Сьогодні, 18:23
Схожі новини
У львівській лікарні, яку очолив Олег Самчук, вперше пересадили серце. ВІДЕО У львівській лікарні, яку очолив Олег Самчук, вперше пересадили серце. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14
«Побачене в Ковелі ввело мене в шок»: Садовий представив Самчука колективу львівської лікарні. ВІДЕО. ФОТО «Побачене в Ковелі ввело мене в шок»: Садовий представив Самчука колективу львівської лікарні. ВІДЕО. ФОТО
11 лютий, 14:28
Як Волинь розпорядилася двадцятьма мільйонами доларів Світового банку Як Волинь розпорядилася двадцятьма мільйонами доларів Світового банку
10 січень, 20:38
Волинська обласна лікарня – одна з найсучасніших в Україні: показали нове кардіообладнання. ФОТО Волинська обласна лікарня – одна з найсучасніших в Україні: показали нове кардіообладнання. ФОТО
15 листопад, 2019, 12:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю 5 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Відправляємо пацієнта з донорським серцем у Київ, – Олег Самчук. ВІДЕО
Сьогодні, 19:55
 0
За добу водіям фур виписали штрафів на 54 тисячі євро через перевантаження
Сьогодні, 19:28
 0
У волинському лісництві вирощують перше потомство фазанів. ФОТО
Сьогодні, 18:44
 0
В українській армії зросла кількість хворих на COVID-19
Сьогодні, 18:23
 0
Медіа
відео
1/8