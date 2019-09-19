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Під час візиту на Волинь міністр розвитку громад розповів про поділ області на райони

Під час візиту на Волинь міністр розвитку громад розповів про поділ області на райони
Кінцеве рішення про створення на Волині нових районів ухвалюватиме Верховна Рада України, - розповів під час візиту на Волинь Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

З його слів, рішення про поділ на райони у 24 областях довго обговорювалося в уряді, найближчим часом Верховна Рада прийме остаточний акт поділу територій.

Нагадаємо, що на початку літа Кабінет міністрів оприлюднив проєкт, згідно з яким Волинську область поділять на 4 райони замість 16, що є нині. Деякі громади в області протестують проти такого поділу. Так у Маневицькому районі вже двічі перекривали дорогу та влаштовували акції протесту.

"Ми розуміємо, що конфігурація не може задовольнити абсолютно всіх. Вона вже затверджена урядом і вона є така. Зараз в нас є етап ліквідації старих районів і ми працюємо над новими. Дійсно, подекуди виникають питання щодо конфігурації", - розповів Міністр розвитку громад та територій України.


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Теги: Олексій Чернишов, поділ, громада, район
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