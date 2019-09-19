Під час візиту на Волинь міністр розвитку громад розповів про поділ області на райони

Олексій Чернишов.



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З його слів, рішення про поділ на райони у 24 областях довго обговорювалося в уряді, найближчим часом Верховна Рада прийме остаточний акт поділу територій.



Нагадаємо, що на початку літа Кабінет міністрів оприлюднив проєкт, згідно з яким Волинську область поділять на 4 райони замість 16, що є нині. Деякі громади в області протестують проти такого поділу. Так у Маневицькому районі вже



"Ми розуміємо, що конфігурація не може задовольнити абсолютно всіх. Вона вже затверджена урядом і вона є така. Зараз в нас є етап ліквідації старих районів і ми працюємо над новими. Дійсно, подекуди виникають питання щодо конфігурації", - розповів Міністр розвитку громад та територій України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кінцеве рішення про створення на Волині нових районів ухвалюватиме Верховна Рада України, - розповів під час візиту на Волинь Міністр розвитку громад та територій УкраїниПро це йдеться в сюжеті Суспільного З його слів, рішення про поділ на райони у 24 областях довго обговорювалося в уряді, найближчим часом Верховна Рада прийме остаточний акт поділу територій.Нагадаємо, що на початку літа Кабінет міністрів оприлюднив проєкт, згідно з яким Волинську область поділять на 4 райони замість 16, що є нині. Деякі громади в області протестують проти такого поділу. Так у Маневицькому районі вже двічі перекривали дорогу та влаштовували акції протесту "Ми розуміємо, що конфігурація не може задовольнити абсолютно всіх. Вона вже затверджена урядом і вона є така. Зараз в нас є етап ліквідації старих районів і ми працюємо над новими. Дійсно, подекуди виникають питання щодо конфігурації", - розповів Міністр розвитку громад та територій України.

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