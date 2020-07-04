Офлайн, онлайн, відвідування школи змінами: в Міносвіти думають, як організувати навчання





Про це в інтерв’ю Сергій Шкарлет.



"Перш за все, те, що стосується COVID-19. Діти повинні піти в школу", - заявив очільник МОН.



Він пояснив, що не уявляє собі, "яким чином діти можуть піти дистанційно в перший клас. Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то буде знов дистанційний режим. Але першокласники повинні відчути всю соціалізацію в школі", - додав Шкарлет.



За його словами, опрацьовуються запасні варіанти. "Можливо, буде змішана форма відвідування школи – частково офлайн, частково онлайн. Можливо, будуть діти по змінах ходити. Потрібно напрацювати матеріали не лише безпечності санітарних умов, а ще й умов навчання для того, щоб діти отримували соціалізацію", - розповів в.о. міністра.



Шкарлет додав, що спілкувався з величезною кількістю батьків, "які наполегливо звертають увагу на те, що дистанційна освіта – це не зовсім освіта. Якщо в родині один монітор і три дитини, у яких одночасно уроки, то як бути? Крім того, діти, якщо це молодша шкода, потребують догляду. А батькам потрібно працювати. Звісно, батьки повинні сидіти з дитиною, але їм треба ще заробляти на життя. Це є величезна соціальна проблема. Якщо в нас буде тільки дистанційне навчання – буде соціальне сирітство", - вважає Шкарлет.



Нагадаємо, 3 липня під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд передбачає можливість дистанційного навчання в школах, що, втім, не відміняє традиційного навчального процесу. За умови помірного розвитку ситуації навчальний процес у школах буде розпочатий з дотриманням елементів захисту дітей і вчителів, що передбачає масковий режим, дезінфекцію, дотримання дистанції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 вересня діти мають піти до школи. Можливо Міносвіти запровадить змішану форму – частково офлайн, частково онлайн, чи відвідування школи змінами. Нині опрацьовуються запасні варіанти.Про це в інтерв’ю "Лівому берегу" заявив в.о. міністра освіти"Перш за все, те, що стосується COVID-19. Діти повинні піти в школу", - заявив очільник МОН.Він пояснив, що не уявляє собі, "яким чином діти можуть піти дистанційно в перший клас. Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то буде знов дистанційний режим. Але першокласники повинні відчути всю соціалізацію в школі", - додав Шкарлет.За його словами, опрацьовуються запасні варіанти. "Можливо, буде змішана форма відвідування школи – частково офлайн, частково онлайн. Можливо, будуть діти по змінах ходити. Потрібно напрацювати матеріали не лише безпечності санітарних умов, а ще й умов навчання для того, щоб діти отримували соціалізацію", - розповів в.о. міністра.Шкарлет додав, що спілкувався з величезною кількістю батьків, "які наполегливо звертають увагу на те, що дистанційна освіта – це не зовсім освіта. Якщо в родині один монітор і три дитини, у яких одночасно уроки, то як бути? Крім того, діти, якщо це молодша шкода, потребують догляду. А батькам потрібно працювати. Звісно, батьки повинні сидіти з дитиною, але їм треба ще заробляти на життя. Це є величезна соціальна проблема. Якщо в нас буде тільки дистанційне навчання – буде соціальне сирітство", - вважає Шкарлет.Нагадаємо, 3 липня під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністрзаявив, що уряд передбачає можливість дистанційного навчання в школах, що, втім, не відміняє традиційного навчального процесу. За умови помірного розвитку ситуації навчальний процес у школах буде розпочатий з дотриманням елементів захисту дітей і вчителів, що передбачає масковий режим, дезінфекцію, дотримання дистанції.

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