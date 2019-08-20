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У Луцьку на перехресті зіткнулись два легковики. ВІДЕО

У Луцьку на перехресті зіткнулись два легковики. ВІДЕО
У Луцьку на перехресті вулиць Ковельської і Чернишевського - аварія за участі двох легковиків.

Про це повідомляє власкор Інтернет-видання «Волинь24».

ДТП трапилася ввечері у суботу, 4 липня. Зіткнулися автомобілі «Шкода» й «Ауді». Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі невідомо.

На місці автопригоди працюють патрульні.



У Луцьку на перехресті зіткнулись два легковики. ВІДЕО
У Луцьку на перехресті зіткнулись два легковики. ВІДЕО
У Луцьку на перехресті зіткнулись два легковики. ВІДЕО
У Луцьку на перехресті зіткнулись два легковики. ВІДЕО

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Теги: аварія, перехрестя, поліція
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