У Луцьку на перехресті зіткнулись два легковики. ВІДЕО
04 липень, 23:27
У Луцьку на перехресті вулиць Ковельської і Чернишевського - аварія за участі двох легковиків.
Про це повідомляє власкор Інтернет-видання «Волинь24».
ДТП трапилася ввечері у суботу, 4 липня. Зіткнулися автомобілі «Шкода» й «Ауді». Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі невідомо.
На місці автопригоди працюють патрульні.
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Про це повідомляє власкор Інтернет-видання «Волинь24».
ДТП трапилася ввечері у суботу, 4 липня. Зіткнулися автомобілі «Шкода» й «Ауді». Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі невідомо.
На місці автопригоди працюють патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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