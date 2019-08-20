У Луцьку на перехресті зіткнулись два легковики. ВІДЕО





Про це повідомляє власкор



ДТП трапилася ввечері у суботу, 4 липня. Зіткнулися автомобілі «Шкода» й «Ауді». Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі невідомо.



На місці автопригоди працюють патрульні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Ковельської і Чернишевського - аварія за участі двох легковиків.Про це повідомляє власкор Інтернет-видання «Волинь24» ДТП трапилася ввечері у суботу, 4 липня. Зіткнулися автомобілі «Шкода» й «Ауді». Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Про постраждалих наразі невідомо.На місці автопригоди працюють патрульні.

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