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Шмигаль розповів про три етапи підвищення мінімальної зарплати

Шмигаль розповів про три етапи підвищення мінімальної зарплати
Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік. З 1 вересня МЗП зросте до 5000 грн (+277 грн або +5,9%). З 1 січня 2021 року МЗП зросте до 6000 грн (+1000 грн або +20%). З 1 липня 2021 року МЗП зросте до 6500 грн (+500 грн або +8,3%)", - написав Шмигаль.

Він додав: "Наше бачення щодо необхідності підвищувати МЗП базується на 5 факторах, які ми аналізуємо (споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівність). Активні дебати щодо мінімальної зарплати точилися і в 2016-2017 роках, а тому ми ретельно вивчили переваги та недоліки тодішнього рішення".

За даними прем’єра, відповідно до розрахунків, збільшення мінімальної заробітної плати стимулюватиме споживчий попит на українську продукцію; дасть змогу привести мінімальну зарплату до реального прожиткового мінімуму, який зараз фактично 4,9 тис. грн; не матиме значного впливу на інфляцію.

Так само в умовах розігріву економіки не збільшиться і безробіття, що чітко можна відстежити за досвідом 2017 рок, зазначив Шмигаль.

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Теги: мінімальна зарплата, Шмигаль, підвищення
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