5 липня на Волині: гортаючи календар

Тетяна Масікова (на фото).



Також день народження у шеф-кухаря, переможця проекту «Пекельна кухня» Юрія Кондратюка та екс-голови Турійської райдержадміністрації Олександра Дишлюка.



Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Зіна, Уляна, Арсеній.



Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку й удачі у всіх починаннях.

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