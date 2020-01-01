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5 липня на Волині: гортаючи календар

5 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження головний лікар Волинського обласного госпіталю для інвалідів війни, заслужений лікар України Тетяна Масікова (на фото).

Також день народження у шеф-кухаря, переможця проекту «Пекельна кухня» Юрія Кондратюка та екс-голови Турійської райдержадміністрації Олександра Дишлюка.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Зіна, Уляна, Арсеній.

Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку й удачі у всіх починаннях.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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