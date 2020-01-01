Від чого вмирали українці: держстат вперше прозвітував про летальні випадки Сovid-19
Сьогодні, 00:32
Державна служба статистики України відновила публікацію даних про кількість померлих за причинами смерті, які раніше були засекречені постановою Кабінету міністрів.
Відповідні дані за січень-березень 2020 року оприлюднені на сайті Держстату, повідомляє Прямий.
За даними відомства, протягом перших трьох місяців 2020 року померло 149 064 осіб.
Серед іншого Держстат вперше опублікував дані про смерті від COVID-19.
Так, за офіційними даними, від коронавірусної інфекції померло дев'ять українців.
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 032 осіб, серед них туберкульоз - 892, від СНІДу померло 860 українців.
Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 19 711 громадян.
Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 101 633 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 69 976 осіб.
За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 1974 осіб (зокрема, у березні - 648).
Також 7083 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 882 громадян, утоплення - 220, загибель на пожежі - 358, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 499, отруєння алкоголем - 657, самогубства - 1357 (з них у березні - 488), умисні вбивства - 365.
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Відповідні дані за січень-березень 2020 року оприлюднені на сайті Держстату, повідомляє Прямий.
За даними відомства, протягом перших трьох місяців 2020 року померло 149 064 осіб.
Серед іншого Держстат вперше опублікував дані про смерті від COVID-19.
Так, за офіційними даними, від коронавірусної інфекції померло дев'ять українців.
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 032 осіб, серед них туберкульоз - 892, від СНІДу померло 860 українців.
Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 19 711 громадян.
Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 101 633 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 69 976 осіб.
За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 1974 осіб (зокрема, у березні - 648).
Також 7083 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 882 громадян, утоплення - 220, загибель на пожежі - 358, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 499, отруєння алкоголем - 657, самогубства - 1357 (з них у березні - 488), умисні вбивства - 365.
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