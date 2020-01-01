Від чого вмирали українці: держстат вперше прозвітував про летальні випадки Сovid-19





Відповідні дані за січень-березень 2020 року оприлюднені на сайті



За даними відомства, протягом перших трьох місяців 2020 року померло 149 064 осіб.



Серед іншого Держстат вперше опублікував дані про смерті від COVID-19.



Так, за офіційними даними, від коронавірусної інфекції померло дев'ять українців.



Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 032 осіб, серед них туберкульоз - 892, від СНІДу померло 860 українців.



Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 19 711 громадян.



Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 101 633 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 69 976 осіб.



За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 1974 осіб (зокрема, у березні - 648).



Також 7083 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 882 громадян, утоплення - 220, загибель на пожежі - 358, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 499, отруєння алкоголем - 657, самогубства - 1357 (з них у березні - 488), умисні вбивства - 365.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба статистики України відновила публікацію даних про кількість померлих за причинами смерті, які раніше були засекречені постановою Кабінету міністрів.Відповідні дані за січень-березень 2020 року оприлюднені на сайті Держстату , повідомляє Прямий За даними відомства, протягом перших трьох місяців 2020 року померло 149 064 осіб.Серед іншого Держстат вперше опублікував дані про смерті від COVID-19.Так, за офіційними даними, від коронавірусної інфекції померло дев'ять українців.Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 032 осіб, серед них туберкульоз - 892, від СНІДу померло 860 українців.Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 19 711 громадян.Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 101 633 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 69 976 осіб.За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 1974 осіб (зокрема, у березні - 648).Також 7083 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 882 громадян, утоплення - 220, загибель на пожежі - 358, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 499, отруєння алкоголем - 657, самогубства - 1357 (з них у березні - 488), умисні вбивства - 365.

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