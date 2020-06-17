Поїхав на Волинь навідати друга і зник: родичі розшукують чоловіка





Кунь Ярослав Іванович зі Львова вирушив до друга у село Литовеж. Там його слід зник ще 17-го червня. По нині про його долю рідним нічого не відомо, пише



“Розшукую батька. Поїхав у с. Литовеж, до друга. Там слід зникає. Не знаємо, чи повернувся у Львів. Але таке можливо. Зник 17.06.2020 року.



Кунь Ярослав Іванович, 64 роки. Шатен, одяг: голуба сорочка, чорні штани. Орієнтовно 1.75 зіст”, – пише в соцмережах донька Іра Лан.



Усіх, хто бачив зниклого чоловіка чи має якусь інформацію про його можливе місцезнаходження, просять писати на вайбер або телефонувати 0991364772.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Донька розшукує 64-річного батька, який поїхав на Волинь навідати товариша та зник безвісти.зі Львова вирушив до друга у село Литовеж. Там його слід зник ще 17-го червня. По нині про його долю рідним нічого не відомо, пише Кордон “Розшукую батька. Поїхав у с. Литовеж, до друга. Там слід зникає. Не знаємо, чи повернувся у Львів. Але таке можливо. Зник 17.06.2020 року.Кунь Ярослав Іванович, 64 роки. Шатен, одяг: голуба сорочка, чорні штани. Орієнтовно 1.75 зіст”, – пише в соцмережах донькаУсіх, хто бачив зниклого чоловіка чи має якусь інформацію про його можливе місцезнаходження, просять писати на вайбер або телефонувати

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