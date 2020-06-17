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Поїхав на Волинь навідати друга і зник: родичі розшукують чоловіка

Поїхав на Волинь навідати друга і зник: родичі розшукують чоловіка
Донька розшукує 64-річного батька, який поїхав на Волинь навідати товариша та зник безвісти.

Кунь Ярослав Іванович зі Львова вирушив до друга у село Литовеж. Там його слід зник ще 17-го червня. По нині про його долю рідним нічого не відомо, пише Кордон.

“Розшукую батька. Поїхав у с. Литовеж, до друга. Там слід зникає. Не знаємо, чи повернувся у Львів. Але таке можливо. Зник 17.06.2020 року.

Кунь Ярослав Іванович, 64 роки. Шатен, одяг: голуба сорочка, чорні штани. Орієнтовно 1.75 зіст”, – пише в соцмережах донька Іра Лан.

Усіх, хто бачив зниклого чоловіка чи має якусь інформацію про його можливе місцезнаходження, просять писати на вайбер або телефонувати 0991364772.

Поїхав на Волинь навідати друга і зник: родичі розшукують чоловіка

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Теги: розшук, Литовеж, Кунь Ярослав Іванович
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