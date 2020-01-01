Приймальне відділення волинської лікарні реконструюють за 22 мільйони гривень





Про це 4 липня розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на пресконференції під час робочого візиту в обласну лікарню, пише



Олексій Чернишов розповів, що в рамках проєкту «Велике будівництво» на реконструкцію приймального відділення Волинської обласної клінічної лікарні запланували 22 мільйони гривень. Роботи фінансуватиме уряд спільно з місцевою владою. За словами міністра, реконструкцію планують завершити у жовтні. Проте точний термін буде відомий, коли укладуть угоди за тендерами.



«Я в цілому задоволений підготовкою Волинської облдержадміністрації до втілення проєкту. Вже розробили проєктно-кошторисну документацію, визначили підрядників, тривають тендерні процедури», – додав урядовець.



Також Олексій Чернишов зазначив, що там, де це було потрібно, погодили співфінансування проєктів реконструкції приймальних відділень із місцевими бюджетами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч у Волинській області запланували реконструкцію семи приймальних відділень опорних лікарень, зокрема Волинської обласної клінічної лікарні.Про це 4 липня розповів міністр розвитку громад та територій Українина пресконференції під час робочого візиту в обласну лікарню, пише Район.Бізнес Олексій Чернишов розповів, що в рамках проєкту «Велике будівництво» на реконструкцію приймального відділення Волинської обласної клінічної лікарні запланували 22 мільйони гривень. Роботи фінансуватиме уряд спільно з місцевою владою. За словами міністра, реконструкцію планують завершити у жовтні. Проте точний термін буде відомий, коли укладуть угоди за тендерами.«Я в цілому задоволений підготовкою Волинської облдержадміністрації до втілення проєкту. Вже розробили проєктно-кошторисну документацію, визначили підрядників, тривають тендерні процедури», – додав урядовець.Також Олексій Чернишов зазначив, що там, де це було потрібно, погодили співфінансування проєктів реконструкції приймальних відділень із місцевими бюджетами.

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