На Волині хочуть об'єднати дві частини села, яке у 70-х роках розділили між двома сільрадами





Про це інформує



1 липня голова районної державної адміністрації Алла Гонтар провела робочу зустріч із головою Цуманської ОТГ Анатолієм Дорошуком, представниками селищної ради та начальником відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації Володимиром Сулятицьким. Темою робочої зустрічі стало звернення жителів села Кадище щодо об’єднання розділеного на дві частини населеного пункту.



За історичними довідками ще у сімдесятих роках минулого століття, село було розділене на дві частини між Цуманською селищною та Дідичівською сільською радами. У сучасних умовах, частина села належить до Цуманської ОТГ, інша ж, разом із землями Дідичівської сільської ради, відійде до Олицької ОТГ після її утворення. Тож жителі населеного пункту, в чергове, звернулися до Цуманського селищного голови з проханням об’єднати село.



Спільно із головним архітектором району, учасники наради обговорили шляхи виходу із ситуації, що склалася. Голова районної державної адміністрації запропонувала провести спільне засідання представників Цуманської та Дідичівської громад, аби зафіксувати спільну згоду на об'єднання Кадищ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях обговорили шляхи об'єднання двох частин села Кадище в один населений пункт.Про це інформує Ківерцівська РДА 1 липня голова районної державної адміністраціїпровела робочу зустріч із головою Цуманської ОТГ, представниками селищної ради та начальником відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації. Темою робочої зустрічі стало звернення жителів села Кадище щодо об’єднання розділеного на дві частини населеного пункту.За історичними довідками ще у сімдесятих роках минулого століття, село було розділене на дві частини між Цуманською селищною та Дідичівською сільською радами. У сучасних умовах, частина села належить до Цуманської ОТГ, інша ж, разом із землями Дідичівської сільської ради, відійде до Олицької ОТГ після її утворення. Тож жителі населеного пункту, в чергове, звернулися до Цуманського селищного голови з проханням об’єднати село.Спільно із головним архітектором району, учасники наради обговорили шляхи виходу із ситуації, що склалася. Голова районної державної адміністрації запропонувала провести спільне засідання представників Цуманської та Дідичівської громад, аби зафіксувати спільну згоду на об'єднання Кадищ.

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