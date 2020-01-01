Волиняни – серед переможців всеукраїнського чемпіонату з Minecraft. ФОТО, ВІДЕО

Вихованці Нововолинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради потрапили до числа переможців Всеукраїнського STEM-чемпіонату з Minecraft: Education Edition.Про це йдеться на сторінці навчального закладу у фейсбуці.Такі змагання – освітній онлайн-проєкт для учнів від організаторів Всеукраїнського STEM-фестивалю Robotica та Всеукраїнського фестивалю «ROBOfirst – більше ніж роботи».58 учнівських команд з усієї України упродовж червня змагались за першість, демонструючи свою креативність, критичне мислення та командну роботу у вирішенні завдань Чемпіонату.Команда нововолинського ліцею «Українці» під керівництвом вчительки фізики Лілії Шустік отримала почесне ІІІ місце у Середній лізі. Креативність, архітектурні, конструкторські та технічні знання ліцеїстів Богуслава Купровського та Іллі Максимчука допомогли відмінно справитись з усіма завданнями Чемпіонату з теми «Лісові пожежі».Волинським школярам довелося з багатьма труднощами: 2030 рік, глобальне потепління, спека, пожежі, некероване швидке поширення вогню, сухостій підсилює пожежі, порятунок постраждалих і, звичайно ж, відновлення території та забезпечення подальшої пожежної безпеки.Команда надихнулась своєю ідеєю проєкту, уміло її згенерувала і візуалізувала офлайн, тому швидко й успішно припинила лісову пожежу в світі Minecraft, перешкодила розповсюдженню вогню та посадила нові дерева на місці згорілих, розробила систему пожежогасіння. Крім того, відновила селище після страшної пожежі, побудувавши будинки із негорючих матеріалів, забезпечила жителів селища електроенергією, системою каналізації, збудували сміттєпереробний завод та пожежну станцію, облаштували водоспад та дамбу, модернізували школу та прилеглу до неї територію.Результат командної роботи презентували організаторам, які високо оцінили цей проєкт із відновлення Minecraft-поселення, що постраждало від пожежі, відзначивши уміле використанням STEM-інструментів. Чемпіонат проводився за принципом Fair Play – «чесна гра».Презентацію проєкту команди ліцеїстів можна переглянути на відео: