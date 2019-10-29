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У Ковелі складають лист очікування для трансплантації нирки

У Ковелі складають лист очікування для трансплантації нирки
У Ковельському МТМО діє координаційний центр, де складають лист очікування для трансплантації нирки.

Про це інформують на сторінці медзакладу у Facebook.

«Важлива інформація для пацієнтів, що потребують трансплантації нирки. Продовжує свою роботу координаційний центр Ковельського МТМО. Зателефонувати до нашого трансплант-координатора за номером 0675566084 – це все, що потрібно, щоб потрапити до листа очікування на трансплантацію нирки!», – йдеться у дописі Ковельського МТМО.

За цим номером телефону обіцяють надати усю інформацію про проведення трансплантації: родинної та неродинної (від донора, якому констатовано «смерть мозку»); про необхідні аналізи; про підготовку донора та реципієнта (людина, якій пересаджують орган).

Окрім цього, для максимально швидкого визначення сумісності «донор-реципієнт» у медзакладі зберігають зразки крові усіх пацієнтів, що стоять у листі очікування.

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Теги: Ковельське МТМО, нирка, лист очікування
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