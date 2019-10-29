У Ковелі складають лист очікування для трансплантації нирки





Про це інформують на сторінці медзакладу у



«Важлива інформація для пацієнтів, що потребують трансплантації нирки. Продовжує свою роботу координаційний центр Ковельського МТМО. Зателефонувати до нашого трансплант-координатора за номером 0675566084 – це все, що потрібно, щоб потрапити до листа очікування на трансплантацію нирки!», – йдеться у дописі Ковельського МТМО.



За цим номером телефону обіцяють надати усю інформацію про проведення трансплантації: родинної та неродинної (від донора, якому констатовано «смерть мозку»); про необхідні аналізи; про підготовку донора та реципієнта (людина, якій пересаджують орган).



Окрім цього, для максимально швидкого визначення сумісності «донор-реципієнт» у медзакладі зберігають зразки крові усіх пацієнтів, що стоять у листі очікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському МТМО діє координаційний центр, де складають лист очікування для трансплантації нирки.Про це інформують на сторінці медзакладу у Facebook «Важлива інформація для пацієнтів, що потребують трансплантації нирки. Продовжує свою роботу координаційний центр Ковельського МТМО. Зателефонувати до нашого трансплант-координатора за номером– це все, що потрібно, щоб потрапити до листа очікування на трансплантацію нирки!», – йдеться у дописі Ковельського МТМО.За цим номером телефону обіцяють надати усю інформацію про проведення трансплантації: родинної та неродинної (від донора, якому констатовано «смерть мозку»); про необхідні аналізи; про підготовку донора та реципієнта (людина, якій пересаджують орган).Окрім цього, для максимально швидкого визначення сумісності «донор-реципієнт» у медзакладі зберігають зразки крові усіх пацієнтів, що стоять у листі очікування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію