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Гігантські медузи заполонили Азовське море: відпочивальники скаржаться на укуси. ВІДЕО

Гігантські медузи заполонили Азовське море: відпочивальники скаржаться на укуси. ВІДЕО
Величезні медузи заполонили узбережжя Азовського моря – цих небезпечних морських тварин можна помітити у різних куточках: як на Запоріжжі, так і на Донеччині.

Відпочивальники, зі свого боку, скаржаться на таке сусідство та говорять про болючі укуси медуз, пише канал24.

Пляжі Азовського моря атакують небезпечні медузи виду корнерот. Їх помітили як біля курортних Кирилівки та Бердянська, так і біля Маріуполя.

Гігантські медузи заполонили Азовське море: відпочивальники скаржаться на укуси. ВІДЕО

Як медузи опиняються в Азовському морі
Завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Приазовського державного технічного університету Володимир Монін каже, що корнероти мимоволі заходять в акваторію Азовського моря з Чорного. Він додав, що наявність тут такої медузи залежить від напрямку вітру та ступеня солоності води.

Гігантські медузи заполонили Азовське море: відпочивальники скаржаться на укуси. ВІДЕО

Оскільки наше узбережжі розміщується в Таганрозькій затоці, то мінералізація води в Азовському морі безпосередньо залежить від вітру. Коли дме східний вітер, він видуває солону та наганяє прісну воду з річок Кубань і Дон. В такому разі мінералізація падає,
– пояснює фахівець.


За його словами, медуза-корнерот цього не любить. І коли ж вітер змінює напрямок, в Азовське море заходить вода з Чорного і разом із потоком солоної води заходить і медуза, а разом із ними – чорноморські оселедець і дельфіни. Солоність повинна становити не менше ніж 10 проміле.

Гігантські медузи заполонили Азовське море: відпочивальники скаржаться на укуси. ВІДЕО

Директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик, додає, що дається взнаки і серйозна посуха, тому в Кубань і Дон практично не надходить дощова вода. Відповідно мало прісної води потрапляє в Азовське море.

"П'ять років тому рівень солоності Азовського моря становив 8,5 – 9 проміле, а зараз виріс в півтора рази – до 16. Ця одна з причин збільшення чисельності чорноморських мешканців на Приазов'ї. До того ж, їхньому розмноженню сприяли м'які теплі зими", – пояснив Дмитро Воловик.

Коли ж Медузи зникнуть із Азовського узбережжя
За словами вчених, оскільки солоність моря постійно змінюється, то довго жити медузи в Азовському морі не можуть. Так, медуз вже не видно біля узбережжя Бердянська, а після найближчого шторму вони взагалі тут зникнуть. Те ж саме стосується й Кирилівки зі Степанівкою.

Гігантські медузи заполонили Азовське море: відпочивальники скаржаться на укуси. ВІДЕО

Цікаво, що медузи в Азовському морі не розмножуються та фактично припливають сюди вмирати. Але і мертві такі медузи можуть вжалити. Це станеться, якщо взяти їх за нижні кінцівки – щупальці.

Наскільки є небезпечним укус медузи
Фахівці зазначають, що укус медузи не є смертельним. Якщо ж таке сталося, то обпечене місце треба промити морською або солоною водою та спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи (прісною водою промивати не можна). Нейтралізувати укус медузи можна соком лимона, також укус можна промити розчином харчової соди або 5% оцтом.

Гігантські медузи заполонили Азовське море: відпочивальники скаржаться на укуси. ВІДЕО

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Теги: Азовське море, медузи
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