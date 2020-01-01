Як під час карантину подорожувати безпечно





Продовжує діяти адаптивний карантин. Відповідно, кожен регіон визначає для себе рівень протиепідемічних заходів. Тому, якщо ви плануєте подорож, насамперед необхідно дізнатись, які протиепідемічні заходи діють в регіоні, куди ви прямуєте. А саме: в якому режимі працює транспорт, чи відкриті готелі та магазини тощо. Про це інформують у



Поки не існує достатньо даних, щоб можна було однозначно стверджувати, який спосіб подорожі є найбільш безпечним. Тому ми рекомендуємо, у будь-якому разі, дотримуватись загальних правил безпеки:



Якомога частіше мийте руки під проточною водою з милом не менше 20 секунд. Особливо після відвідування громадських місць, доторків до поверхонь та після повернення з вулиці. Також: після туалету, кашлю та чхання, зняття засобів індивідуального захисту, перед вживанням їжі і завжди, коли відчуваєте, що руки забруднені.



Якщо немає можливості помити руки, обробляйте їх антисептиком із вмістом спирту не менше 60%. Використовуйте достатню кількість антисептика, щоб кисті рук були повністю вкриті розчином (зазвичай це 3 мл). Збираючись у подорож, слід підготувати кишеньковий диспенсер з антисептиком для рук і протягом подорожі слідкувати, щоб він був заповнений.



Уникайте доторків до очей, рота та носа немитими руками.



Дотримуйтесь етикету кашлю. Кашляти та чихати слід лише у паперову серветку або згин ліктя, після чого варто обов’язково помити руки.



Віддавайте перевагу безконтактним пристроям: способам оплати, автоматичним дверям тощо.



Уникайте тісних контактів з людьми. Дотримання дистанції не менше 1 метра допомагає знизити ризик зараження. У місцях великого скупчення людей (автобусах, поїздах тощо), де дотримуватись дистанції дуже важко, необхідно використовувати маску так, щоб були покриті ніс та рот.



Збираючись у подорож, слід підготувати достатню кількість масок, зокрема виготовлених самостійно. Маску слід змінювати щодві-три години, або коли вона стала вологою чи забруднилась. В спекотну погоду це може відбуватися швидше.



Слід уважно ставитись до того, куди ви викидаєте використані засоби індивідуального захисту та серветки. Вони можуть забруднювати навколишнє середовище. Викидати їх слід у спеціально обладнані для цього урни, а за відсутності – помістити в окремий пакет, який, за можливості, викинути в урну.



Сумлінно дотримуйтесь вимог та рекомендацій перевізника, навіть, коли здається, що це створює додаткові незручності. Ці вимоги спрямовані на створення безпечних умов для пасажирів та персоналу.



Надавайте перевагу пересуванню приватним авто. Це зменшить кількість контактів із людьми і зробить подорож безпечнішою. Водночас не слід забувати про ризики, які виникають під час зупинок на автозаправках, готелях тощо.



Захворювання на COVID-19 не передається через харчові продукти. Слід пам’ятати, що вживання немитих або неякісних продуктів під час подорожі може призвести до виникнення інших небезпечних інфекційних захворювань.



Не слід вирушати у подорож, якщо відчуваєте погіршення самопочуття, або у вас з’явилися підвищення температури тіла, нежить, біль в горлі, кашель, чи пройшло менше 14 днів з моменту контакту із випадком підтвердженого захворювання на COVID-19.



Також варто уникати подорожей людям, які у групі ризику: старші 60 років, ті, хто мають хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи, цукровий діабет, ниркову недостатність, аутоімунні захворювання, імуносупресивні стани.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні не спостерігається зниження темпів поширення COVID-19. Щодня фіксують нові випадки захворювання в кожному регіоні. Тому будь-які подорожі навіть в межах країни збільшують ризик зараження вірусом SARS-CoV-2.Продовжує діяти адаптивний карантин. Відповідно, кожен регіон визначає для себе рівень протиепідемічних заходів. Тому, якщо ви плануєте подорож, насамперед необхідно дізнатись, які протиепідемічні заходи діють в регіоні, куди ви прямуєте. А саме: в якому режимі працює транспорт, чи відкриті готелі та магазини тощо. Про це інформують у Центрі Громадського здоров'я України Поки не існує достатньо даних, щоб можна було однозначно стверджувати, який спосіб подорожі є найбільш безпечним. Тому ми рекомендуємо, у будь-якому разі, дотримуватись загальних правил безпеки:Якомога частіше мийте руки під проточною водою з милом не менше 20 секунд. Особливо після відвідування громадських місць, доторків до поверхонь та після повернення з вулиці. Також: після туалету, кашлю та чхання, зняття засобів індивідуального захисту, перед вживанням їжі і завжди, коли відчуваєте, що руки забруднені.Якщо немає можливості помити руки, обробляйте їх антисептиком із вмістом спирту не менше 60%. Використовуйте достатню кількість антисептика, щоб кисті рук були повністю вкриті розчином (зазвичай це 3 мл). Збираючись у подорож, слід підготувати кишеньковий диспенсер з антисептиком для рук і протягом подорожі слідкувати, щоб він був заповнений.Уникайте доторків до очей, рота та носа немитими руками.Дотримуйтесь етикету кашлю. Кашляти та чихати слід лише у паперову серветку або згин ліктя, після чого варто обов’язково помити руки.Віддавайте перевагу безконтактним пристроям: способам оплати, автоматичним дверям тощо.Уникайте тісних контактів з людьми. Дотримання дистанції не менше 1 метра допомагає знизити ризик зараження. У місцях великого скупчення людей (автобусах, поїздах тощо), де дотримуватись дистанції дуже важко, необхідно використовувати маску так, щоб були покриті ніс та рот.Збираючись у подорож, слід підготувати достатню кількість масок, зокрема виготовлених самостійно. Маску слід змінювати щодві-три години, або коли вона стала вологою чи забруднилась. В спекотну погоду це може відбуватися швидше.Слід уважно ставитись до того, куди ви викидаєте використані засоби індивідуального захисту та серветки. Вони можуть забруднювати навколишнє середовище. Викидати їх слід у спеціально обладнані для цього урни, а за відсутності – помістити в окремий пакет, який, за можливості, викинути в урну.Сумлінно дотримуйтесь вимог та рекомендацій перевізника, навіть, коли здається, що це створює додаткові незручності. Ці вимоги спрямовані на створення безпечних умов для пасажирів та персоналу.Надавайте перевагу пересуванню приватним авто. Це зменшить кількість контактів із людьми і зробить подорож безпечнішою. Водночас не слід забувати про ризики, які виникають під час зупинок на автозаправках, готелях тощо.Захворювання на COVID-19 не передається через харчові продукти. Слід пам’ятати, що вживання немитих або неякісних продуктів під час подорожі може призвести до виникнення інших небезпечних інфекційних захворювань.Не слід вирушати у подорож, якщо відчуваєте погіршення самопочуття, або у вас з’явилися підвищення температури тіла, нежить, біль в горлі, кашель, чи пройшло менше 14 днів з моменту контакту із випадком підтвердженого захворювання на COVID-19.Також варто уникати подорожей людям, які у групі ризику: старші 60 років, ті, хто мають хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи, цукровий діабет, ниркову недостатність, аутоімунні захворювання, імуносупресивні стани.

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