Колишнім «волинянам» довічно заборонили займатися футболом через «договорняки». ФОТО

Колишній тренер та гравці «Волині» потрапили у гучний скандал з договірними матчами у чемпіонаті Вірменії з футболу.Першу лігу чемпіонату Вірменії завершили достроково, п'ять клубів і 58 осіб отримали дискваліфікації, - йдеться на офіційному сайті Федерації футболу Вірменії.Комітет з дисциплінарних питань та етики ФФА, обговоривши факти і матеріали, представлені відповідним департаментом правоохоронних органів РА і УЄФА, прийняв рішення футбольні клуби «Арагац», «Торпедо», «Масіс», «Локомотив» і «Єреван», а також задіяних 58 персон (в тому числі 45 довічно) дискваліфікувати на різні терміни.Як відомо, до організації матчів з фіксованим результатом причетні 25 українців. Серед них є й колишні «волиняни» -Олег Гуменюк, який грав за «Волинь» з 2014 по 2016 рік, а згодом «засвітився» у чемпіонаті окупованого Криму, отримав довічну дискваліфікацію та заборону займатися будь-якою футбольною діяльністю. Гуменюк грав за ФК «Масис».Також довічний футбольний бан отримав Анатолій Пісковець, який з 2011 до 2013 входив до тренерського штабу "Волині", а у Вірменії був головним тренером ФК «Локомотив».Менш суворе покарання отримав інший ексгравець «Волині» Мирослав Деда. Півзахисник ФК «Торпедо» отримав рік дискваліфікації.