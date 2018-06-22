Колишнім «волинянам» довічно заборонили займатися футболом через «договорняки». ФОТО
Сьогодні, 12:33
Колишній тренер та гравці «Волині» потрапили у гучний скандал з договірними матчами у чемпіонаті Вірменії з футболу.
Першу лігу чемпіонату Вірменії завершили достроково, п'ять клубів і 58 осіб отримали дискваліфікації, - йдеться на офіційному сайті Федерації футболу Вірменії.
Комітет з дисциплінарних питань та етики ФФА, обговоривши факти і матеріали, представлені відповідним департаментом правоохоронних органів РА і УЄФА, прийняв рішення футбольні клуби «Арагац», «Торпедо», «Масіс», «Локомотив» і «Єреван», а також задіяних 58 персон (в тому числі 45 довічно) дискваліфікувати на різні терміни.
Як відомо, до організації матчів з фіксованим результатом причетні 25 українців. Серед них є й колишні «волиняни» - Олег Гуменюк, Мирослав Деда та Анатолій Пісковець.
Олег Гуменюк, який грав за «Волинь» з 2014 по 2016 рік, а згодом «засвітився» у чемпіонаті окупованого Криму, отримав довічну дискваліфікацію та заборону займатися будь-якою футбольною діяльністю. Гуменюк грав за ФК «Масис».
Також довічний футбольний бан отримав Анатолій Пісковець, який з 2011 до 2013 входив до тренерського штабу "Волині", а у Вірменії був головним тренером ФК «Локомотив».
Менш суворе покарання отримав інший ексгравець «Волині» Мирослав Деда. Півзахисник ФК «Торпедо» отримав рік дискваліфікації.
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Першу лігу чемпіонату Вірменії завершили достроково, п'ять клубів і 58 осіб отримали дискваліфікації, - йдеться на офіційному сайті Федерації футболу Вірменії.
Комітет з дисциплінарних питань та етики ФФА, обговоривши факти і матеріали, представлені відповідним департаментом правоохоронних органів РА і УЄФА, прийняв рішення футбольні клуби «Арагац», «Торпедо», «Масіс», «Локомотив» і «Єреван», а також задіяних 58 персон (в тому числі 45 довічно) дискваліфікувати на різні терміни.
Як відомо, до організації матчів з фіксованим результатом причетні 25 українців. Серед них є й колишні «волиняни» - Олег Гуменюк, Мирослав Деда та Анатолій Пісковець.
Олег Гуменюк, який грав за «Волинь» з 2014 по 2016 рік, а згодом «засвітився» у чемпіонаті окупованого Криму, отримав довічну дискваліфікацію та заборону займатися будь-якою футбольною діяльністю. Гуменюк грав за ФК «Масис».
Також довічний футбольний бан отримав Анатолій Пісковець, який з 2011 до 2013 входив до тренерського штабу "Волині", а у Вірменії був головним тренером ФК «Локомотив».
Менш суворе покарання отримав інший ексгравець «Волині» Мирослав Деда. Півзахисник ФК «Торпедо» отримав рік дискваліфікації.
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Коментарі 1
Комітет з дисциплінарних питань та етики ФФАрменії, правильно зробили. Корупція у футболі, як в інших галузях промисловості, у власті, в медицині та в правоохороних органах - не допустима.
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