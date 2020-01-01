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В Україні зафіксували 823 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

В Україні зафіксували 823 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
В Україні зафіксовали 823 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Станом на 9:00 5 липня, в Україні 48 400 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1249 летальних, 21 376 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 823 нових випадків, - про це йдеться у Системі моніторингу поширення коронавірусу

Загалом проведено 705 836 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область – 8 197;
Київ – 5 543;
Чернівецька область – 5002;
Рівненська область – 4 108;
Закарпатська область – 3321;
Київська область – 2 774;
Волинська область – 2 705;
Івано-Франківська область – 2 655;
Харківська область – 2 348;
Тернопільська область – 2 069;
Вінницька область – 1 951;
Одеська область – 1 865;
Житомирська область – 1 461;
Хмельницька область – 839;
Кіровоградська область – 658;
Черкаська область – 661;
Донецька область – 680;
Запорізька область – 587;
Чернігівська область – 572;
Миколаївська область – 458;
Полтавська область – 324;
Сумська область – 317;
Херсонська область – 196;
Луганська область – 84.

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Теги: Україна, коронавірус
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