В Україні зафіксували 823 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19





Станом на 9:00 5 липня, в Україні 48 400 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1249 летальних, 21 376 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 823 нових випадків, - про це йдеться у Системі моніторингу поширення коронавірусу



Загалом проведено 705 836 тестувань методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Львівська область – 8 197;

Київ – 5 543;

Чернівецька область – 5002;

Рівненська область – 4 108;

Закарпатська область – 3321;

Київська область – 2 774;

Волинська область – 2 705;

Івано-Франківська область – 2 655;

Харківська область – 2 348;

Тернопільська область – 2 069;

Вінницька область – 1 951;

Одеська область – 1 865;

Житомирська область – 1 461;

Хмельницька область – 839;

Кіровоградська область – 658;

Черкаська область – 661;

Донецька область – 680;

Запорізька область – 587;

Чернігівська область – 572;

Миколаївська область – 458;

Полтавська область – 324;

Сумська область – 317;

Херсонська область – 196;

Луганська область – 84.

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