Луцькі лучники переїхали в приміщення університету. ФОТО
Сьогодні, 11:32
Спортсмени й вихованці клубу стрільби з лука «Луцькі соколи» тимчасово змінили місце тренування.
Про це йдеться на сторінці клубу у фейсбуці.
Через підтоплення приміщення на Ветеранів 5а, в якому раніше тренувалися спортсмени, вони переїхали та облаштували місце для проведення занять в іншій частині міста.
Відтепер новою навчально-тренувальною базою буде знаходитися за адресою Ковельська, 15 - на території Інституту мистецтв СНУ імені Лесі Українки.
"За оперативну пропозицію співпраці і дозвіл проводити заняття за вказаною адресою дякуємо Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та особисто ректору Анатолію Цьосю", - йдеться у дописі на сторінці "Луцьких соколів".
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Про це йдеться на сторінці клубу у фейсбуці.
Через підтоплення приміщення на Ветеранів 5а, в якому раніше тренувалися спортсмени, вони переїхали та облаштували місце для проведення занять в іншій частині міста.
Відтепер новою навчально-тренувальною базою буде знаходитися за адресою Ковельська, 15 - на території Інституту мистецтв СНУ імені Лесі Українки.
"За оперативну пропозицію співпраці і дозвіл проводити заняття за вказаною адресою дякуємо Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та особисто ректору Анатолію Цьосю", - йдеться у дописі на сторінці "Луцьких соколів".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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