Луцькі лучники переїхали в приміщення університету. ФОТО

Спортсмени й вихованці клубу стрільби з лука «Луцькі соколи» тимчасово змінили місце тренування.Про це йдеться на сторінці клубу у фейсбуці.Через підтоплення приміщення на Ветеранів 5а, в якому раніше тренувалися спортсмени, вони переїхали та облаштували місце для проведення занять в іншій частині міста.Відтепер новою навчально-тренувальною базою буде знаходитися за адресою Ковельська, 15 - на території Інституту мистецтв СНУ імені Лесі Українки."За оперативну пропозицію співпраці і дозвіл проводити заняття за вказаною адресою дякуємо Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та особисто ректору Анатолію Цьосю", - йдеться у дописі на сторінці "Луцьких соколів".