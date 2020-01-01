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Луцькі лучники переїхали в приміщення університету. ФОТО

Луцькі лучники переїхали в приміщення університету. ФОТО
Спортсмени й вихованці клубу стрільби з лука «Луцькі соколи» тимчасово змінили місце тренування.

Про це йдеться на сторінці клубу у фейсбуці.

Через підтоплення приміщення на Ветеранів 5а, в якому раніше тренувалися спортсмени, вони переїхали та облаштували місце для проведення занять в іншій частині міста.
Луцькі лучники переїхали в приміщення університету. ФОТО

Відтепер новою навчально-тренувальною базою буде знаходитися за адресою Ковельська, 15 - на території Інституту мистецтв СНУ імені Лесі Українки.
Луцькі лучники переїхали в приміщення університету. ФОТО

"За оперативну пропозицію співпраці і дозвіл проводити заняття за вказаною адресою дякуємо Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та особисто ректору Анатолію Цьосю", - йдеться у дописі на сторінці "Луцьких соколів".
Луцькі лучники переїхали в приміщення університету. ФОТО

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Теги: Волинь, спорт
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