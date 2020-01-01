Луцька екологиня запевнила, що «Біопек» не є причиною смороду в місті
Сьогодні, 11:11
Причиною смороду у Луцьку станом на липень 2020 року не є діяльність ТзОВ «Біопек».
Про це йшлося у п’ятницю, 3 липня, під час круглого столу. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише ІА "Конкурент".
На думку начальниці відділу екології Луцької міської ради Оксани Лисак, свідченням того, що з «Біопеком» вдалося вирішити проблемні питання, є відсутність скарг на сморід від мешканців Вересневого та ДПЗ.
«БІОПЕК» працює, але вони удосконалили свої методи роботи з цим видом відходів. Велику роль у цьому зіграла перевірка контролюючих органів, які дослідили кожну дірку та трубу», - зазначила чиновниця.
Лисак зауважила, що завод, який займається виробництвом біоетанолу, дуже потрібний: «Біоетанол - альтернативне джерело енергії, весь світ іде в цьому напрямі. Навіть сам президент сказав, що це виробництво потрібно нарощувати, але треба знайти спосіб, щоб воно не шкодило довкіллю».
«Можна сказати, що з «БІОПЕК» зараз спокійно. А джерел смороду у Луцьку – багато. Ми неодноразово на цьому наголошували. Їх потрібно виявляти та усувати», – резюмувала Оксана Лисак.
Зауважимо, на круглому столу були присутні:
Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради;
Михайло Наход – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;
Оксана Лисак – начальниця відділу екології Луцької міської ради;
Ольга Грицай – начальниця відділу Управління екології та природніх ресурсів Волинської ОДА;
Анна Павлюк –головний спеціаліст відділу регулювання природокористування, погоджувальної діяльності та моніторингу довкілля управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА;
Наталія Грушка – директорка ГО «Розвиток мікрорайонів міста»;
Дмитро Климук – представник ГО «Розвиток мікрорайонів міста».
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Про це йшлося у п’ятницю, 3 липня, під час круглого столу. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише ІА "Конкурент".
На думку начальниці відділу екології Луцької міської ради Оксани Лисак, свідченням того, що з «Біопеком» вдалося вирішити проблемні питання, є відсутність скарг на сморід від мешканців Вересневого та ДПЗ.
«БІОПЕК» працює, але вони удосконалили свої методи роботи з цим видом відходів. Велику роль у цьому зіграла перевірка контролюючих органів, які дослідили кожну дірку та трубу», - зазначила чиновниця.
Лисак зауважила, що завод, який займається виробництвом біоетанолу, дуже потрібний: «Біоетанол - альтернативне джерело енергії, весь світ іде в цьому напрямі. Навіть сам президент сказав, що це виробництво потрібно нарощувати, але треба знайти спосіб, щоб воно не шкодило довкіллю».
«Можна сказати, що з «БІОПЕК» зараз спокійно. А джерел смороду у Луцьку – багато. Ми неодноразово на цьому наголошували. Їх потрібно виявляти та усувати», – резюмувала Оксана Лисак.
Зауважимо, на круглому столу були присутні:
Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради;
Михайло Наход – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;
Оксана Лисак – начальниця відділу екології Луцької міської ради;
Ольга Грицай – начальниця відділу Управління екології та природніх ресурсів Волинської ОДА;
Анна Павлюк –головний спеціаліст відділу регулювання природокористування, погоджувальної діяльності та моніторингу довкілля управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА;
Наталія Грушка – директорка ГО «Розвиток мікрорайонів міста»;
Дмитро Климук – представник ГО «Розвиток мікрорайонів міста».
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