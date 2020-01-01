На Донбасі бойовики поранили українського військового
Сьогодні, 13:05
Підконтрольні Росії бойовики за минулу добу, 4 липня, і з початку нинішньої доби 12 разів порушили режим припинення вогню.
Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Ворог застосовував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120- і 82-міліметрові міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю.
Обстріли фіксувалися в районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Катеринівка, Павлопіль, Гнутове і Пищевик.
ЗСУ відкривали вогонь у відповідь і за добу ліквідували трьох і поранили ще трьох сепаратистів, стверджують у штабі з посиланням на дані розвідки.
З початку поточної доби противник здіснив два обстріли - поблизу Павлополя і Мар'їнки. Українські військові не постраждали.
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Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Ворог застосовував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120- і 82-міліметрові міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю.
Обстріли фіксувалися в районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Катеринівка, Павлопіль, Гнутове і Пищевик.
ЗСУ відкривали вогонь у відповідь і за добу ліквідували трьох і поранили ще трьох сепаратистів, стверджують у штабі з посиланням на дані розвідки.
З початку поточної доби противник здіснив два обстріли - поблизу Павлополя і Мар'їнки. Українські військові не постраждали.
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