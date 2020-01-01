Волинські рибалки допомогли вилучити в браконьєрів 800 метрів сіток

Працівники Волинського рибоохоронного патруля вилучили 800 метрів браконьєрських сіток на Хрінницькому водосховищі.Виявити заборонені знаряддя лову риби вдалося завдяки зверненню небайдужих рибалок-любителів, - повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.4 липня 2020 року до Волинського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від рибалок-любителів про порушення на Хрінницькому водосховищі, поблизу села Липа Горохівського району Волинської області.Державні інспектори рибоохорони оперативно прибули на вказане місце події. Під час обстеження водного об’єкту виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 12 мисинових сіток, загальною довжиною 800 метрів. Інспектори склали акт виявлення безхазяйного майна, заборонені знаряддя лову вилучено.Також на Хрінницькому водосховищі викрито двох громадян, які порушували Правила рибальства. На осіб оформлено протоколи про адмінправопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП та накладено відповідні штрафні санкції.«Дякуємо громадянам за допомогу у виявленні правопорушень. Закликаємо громадськість і надалі інформувати рибоохоронний патруль про порушення Правил рибальства. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибпатруля: (067) 360-78-40» - повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль»