«Де ще знайти таку красу?»: неймовірний захід сонця над волинським озером. ФОТО
Сьогодні, 19:41
У мережі з'явилися неймовірно красиві світлини волинської природи.
Фото у спільноті "Ківерці" у фейсбуці опублікував Андрій Гаврилюк.
"Небо під час заходу сонця на озері Молодіжне сьогодні ввечері", - йдеться у дописі до знімків.
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Фото у спільноті "Ківерці" у фейсбуці опублікував Андрій Гаврилюк.
"Небо під час заходу сонця на озері Молодіжне сьогодні ввечері", - йдеться у дописі до знімків.
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