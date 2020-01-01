«Де ще знайти таку красу?»: неймовірний захід сонця над волинським озером. ФОТО





Фото у спільноті "Ківерці" у фейсбуці опублікував Андрій Гаврилюк.



"Небо під час заходу сонця на озері Молодіжне сьогодні ввечері", - йдеться у дописі до знімків.





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