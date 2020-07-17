У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художника Миколи Солопа*

Миколи Солопа.



В рамках конкурсу мистецтв від "ПортCity", відвідувачі закладу зможуть насолодитися унікальними роботами художника Миколи Солопа з 26 червня до 9 липня .

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"Натхнення малювати прийшло до нього в 2018 році, хоча до цього

ніколи малювати не пробував. Переношу на полотно те, що мені підказує інтуїція в процесі малювання", - розповідає художник.

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Тема виставки - абстракція (авторська техніка).

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Ознайомитися з витворами мистецтва художника, ви можете щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».

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Реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17.07.2020 року.



З деталями конкурсу можна ознайомитися



Анкету для реєстрації можна знайти

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ТРЦ «ПортCity» діє виставка унікальних робіт художникаВ рамках конкурсу мистецтв від "ПортCity", відвідувачі закладу зможуть насолодитися унікальними роботами художника Миколи Солопа з 26 червня до 9 липня ."Натхнення малювати прийшло до нього в 2018 році, хоча до цьогоніколи малювати не пробував. Переношу на полотно те, що мені підказує інтуїція в процесі малювання", - розповідає художник.Тема виставки - абстракція (авторська техніка).Ознайомитися з витворами мистецтва художника, ви можете щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».Реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17.07.2020 року.З деталями конкурсу можна ознайомитися ТУТ Анкету для реєстрації можна знайти ТУТ

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