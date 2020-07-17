вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художника Миколи Солопа*

У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художника Миколи Солопа*
У ТРЦ «ПортCity» діє виставка унікальних робіт художника Миколи Солопа.

В рамках конкурсу мистецтв від "ПортCity", відвідувачі закладу зможуть насолодитися унікальними роботами художника Миколи Солопа з 26 червня до 9 липня .

"Натхнення малювати прийшло до нього в 2018 році, хоча до цього
ніколи малювати не пробував. Переношу на полотно те, що мені підказує інтуїція в процесі малювання", - розповідає художник.

Тема виставки - абстракція (авторська техніка).

Ознайомитися з витворами мистецтва художника, ви можете щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».

Реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17.07.2020 року.

З деталями конкурсу можна ознайомитися ТУТ.

Анкету для реєстрації можна знайти ТУТ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художника Миколи Солопа*
Сьогодні, 13:46
На Донбасі бойовики поранили українського військового
Сьогодні, 13:05
Колишнім «волинянам» довічно заборонили займатися футболом через «договорняки». ФОТО
Сьогодні, 12:33
Від коронавірусу помер очільник Всеукраїнської ради церков
Сьогодні, 11:54
Луцькі лучники переїхали в приміщення університету. ФОТО
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
Луцька екологиня запевнила, що «Біопек» не є причиною смороду в місті Луцька екологиня запевнила, що «Біопек» не є причиною смороду в місті
Сьогодні, 11:11
«Цей комплекс – це ми»: як на «Оріоні» знайомилися сусіди. ФОТОРЕПОРТАЖ «Цей комплекс – це ми»: як на «Оріоні» знайомилися сусіди. ФОТОРЕПОРТАЖ
04 липень, 17:15
У ресторації «Брама» – нове меню* У ресторації «Брама» – нове меню*
04 липень, 15:30
Луцький сморід змістився і тепер докучає центру міста та прилеглим селам Луцький сморід змістився і тепер докучає центру міста та прилеглим селам
04 липень, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художника Миколи Солопа*
Сьогодні, 13:46
 0
На Донбасі бойовики поранили українського військового
Сьогодні, 13:05
 0
Колишнім «волинянам» довічно заборонили займатися футболом через «договорняки». ФОТО
Сьогодні, 12:33
 0
Від коронавірусу помер очільник Всеукраїнської ради церков
Сьогодні, 11:54
 0
Луцькі лучники переїхали в приміщення університету. ФОТО
Сьогодні, 11:32
 0
Медіа
відео
1/8