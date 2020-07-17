У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художника Миколи Солопа*
Сьогодні, 13:46
У ТРЦ «ПортCity» діє виставка унікальних робіт художника Миколи Солопа.
В рамках конкурсу мистецтв від "ПортCity", відвідувачі закладу зможуть насолодитися унікальними роботами художника Миколи Солопа з 26 червня до 9 липня .
⠀
"Натхнення малювати прийшло до нього в 2018 році, хоча до цього
ніколи малювати не пробував. Переношу на полотно те, що мені підказує інтуїція в процесі малювання", - розповідає художник.
⠀
Тема виставки - абстракція (авторська техніка).
⠀
Ознайомитися з витворами мистецтва художника, ви можете щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».
⠀
Реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17.07.2020 року.
З деталями конкурсу можна ознайомитися ТУТ.
Анкету для реєстрації можна знайти ТУТ.
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В рамках конкурсу мистецтв від "ПортCity", відвідувачі закладу зможуть насолодитися унікальними роботами художника Миколи Солопа з 26 червня до 9 липня .
⠀
"Натхнення малювати прийшло до нього в 2018 році, хоча до цього
ніколи малювати не пробував. Переношу на полотно те, що мені підказує інтуїція в процесі малювання", - розповідає художник.
⠀
Тема виставки - абстракція (авторська техніка).
⠀
Ознайомитися з витворами мистецтва художника, ви можете щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».
⠀
Реєстрація на конкурс "Виставка мистецтв" триватиме до 17.07.2020 року.
З деталями конкурсу можна ознайомитися ТУТ.
Анкету для реєстрації можна знайти ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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