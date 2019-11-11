На Волині звільнили очільника обласного протитуберкульозного санаторію
Сьогодні, 14:29
На Волині звільнили директора комунального підприємства «Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих» Волинської обласної ради.
Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської обласної ради Ірини Вахович.
«Звільнити тимчасово виконувача обов’язків директора комунального підприємства «Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих» Волинської обласної ради Смоковича Якова Феодосійовича з 03 липня» 2020 року, у зв’язку із реорганізацією комунального підприємства «Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих» Волинської обласної ради, на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України», - йдеться у тексті документу.
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Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської обласної ради Ірини Вахович.
«Звільнити тимчасово виконувача обов’язків директора комунального підприємства «Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих» Волинської обласної ради Смоковича Якова Феодосійовича з 03 липня» 2020 року, у зв’язку із реорганізацією комунального підприємства «Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих» Волинської обласної ради, на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України», - йдеться у тексті документу.
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