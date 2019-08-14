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Волинські прикордонники знайшли у вантажному потязі 6 тисяч пачок котрабандних цигарок. ФОТО, ВІДЕО

Волинські прикордонники знайшли у вантажному потязі 6 тисяч пачок котрабандних цигарок. ФОТО, ВІДЕО
Волинські прикордонники запобігли контрабанді сигарет до Польщі через залізничний пункт пропуску "Володимир-Волинський".

Про це йдеться на сайті ДПСУ.

Прикордонникй наряд здійснив ретельну перевірку вагонного складу та виявив під рудою, за допомогою металевого щупа, чималу кількість контрабандних сигарет.
Волинські прикордонники знайшли у вантажному потязі 6 тисяч пачок котрабандних цигарок. ФОТО, ВІДЕО

Цікавим було те, що контрабандисти для швидкого пошуку своєї контрабанди у середину поклали GPS-трекер, за допомогою якого ділки планували швидко віднайти свій товар. Адже у поїзді було близько 45 вагонів.
Волинські прикордонники знайшли у вантажному потязі 6 тисяч пачок котрабандних цигарок. ФОТО, ВІДЕО

Загалом з руди дістали понад 6 тисяч пачок сигарет, що встановленим порядком вилучено представниками митниці.
Волинські прикордонники знайшли у вантажному потязі 6 тисяч пачок котрабандних цигарок. ФОТО, ВІДЕО
Волинські прикордонники знайшли у вантажному потязі 6 тисяч пачок котрабандних цигарок. ФОТО, ВІДЕО


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Теги: Волинь, кордон, контрабанда
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