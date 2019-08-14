Волинські прикордонники знайшли у вантажному потязі 6 тисяч пачок котрабандних цигарок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
Волинські прикордонники запобігли контрабанді сигарет до Польщі через залізничний пункт пропуску "Володимир-Волинський".
Про це йдеться на сайті ДПСУ.
Прикордонникй наряд здійснив ретельну перевірку вагонного складу та виявив під рудою, за допомогою металевого щупа, чималу кількість контрабандних сигарет.
Цікавим було те, що контрабандисти для швидкого пошуку своєї контрабанди у середину поклали GPS-трекер, за допомогою якого ділки планували швидко віднайти свій товар. Адже у поїзді було близько 45 вагонів.
Загалом з руди дістали понад 6 тисяч пачок сигарет, що встановленим порядком вилучено представниками митниці.
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Про це йдеться на сайті ДПСУ.
Прикордонникй наряд здійснив ретельну перевірку вагонного складу та виявив під рудою, за допомогою металевого щупа, чималу кількість контрабандних сигарет.
Цікавим було те, що контрабандисти для швидкого пошуку своєї контрабанди у середину поклали GPS-трекер, за допомогою якого ділки планували швидко віднайти свій товар. Адже у поїзді було близько 45 вагонів.
Загалом з руди дістали понад 6 тисяч пачок сигарет, що встановленим порядком вилучено представниками митниці.
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