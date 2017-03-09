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Де у Луцьку та на Волині не буде світла 6 липня. АДРЕСИ

Де у Луцьку та на Волині не буде світла 6 липня. АДРЕСИ
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.

Перелік адрес опублікували на сайті ПАТ "Волиньоленерго".

Володимир-Волинський район

З 9:00 до 17:00 електронергії не буде у селі Хворостів.

Іваничівський район
З 9:30 до 16:30 світла не буде у селі Бортнів, з 10:00 до 13:00 без електроенергії залишаться жителі села Низкиничі, а з 10:00 до 17:00 – жителі села Риковичі

Камінь-Каширський район

З 9:00 до 17:00 електроенергії не буде у оселях мешканців села Грудки, Полиці та провулка Низький, провулка1-го Травня, вулиці Торгової(частково) міста Каменя-Каширського.

Ківерцівський район

У період з 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Суськ, Човниця (хутір Жаще), Тростянець, Словатичі.

Ковельський район

З 9:00 до 17:00 електропостачання вимкнуть на вулиці Володимирській у Ковелі.

Луцький район

З 10:00 до 17:00 світла не буде у селі Новостав, а з 9:00 до 17:00 у селі Гірка Полонка.

Любомльський та Шацький район

З 9:00 до 17:00 лектропостачання припинять у будинки на вулицях Незалежності, Привітна, Стуса, У.Армії, Н.Ужвій, Прикордонників, Гоголя, Шевченка, Машівська, Залізнична у Любомлі.

Любешівський район
З 10:00 до 13:00 світла не буде на вулиці Незалежності у селищі Любешів.

Нововолинськ

З 9:00 до 17:00 без електропостачання залишаться мешканці будинків на вулицях: Шевченка 15-25, Св.Володимира10-31, пр-кт Дружби 19-21,С.Стрільців 1-4, Шахтарська1,3, 5, Некрасова, Довженка, І.Франка, Рябченюка,Хасевича, Гоголя, Наливайко,Сагайдачного, Заводська, Павлова,пров.Хлібний, Кутузова, пров.Вишневий, Польова, Ціолковського,Полуботка,К.Савури, К.Карого.

Рожищенський район

З 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Рудка-Козинська, Навіз, Бортяхівка, Топільне, Олешковичі, Ворончин, Доросині, Ворончин, Кияж, Тристень, Вічині, Береськ, Студині, Ворончин

Старовижівський район

Без світла з 10:00 до 17:00 залишаться жителі села Любохини.

Турійський район

З 10:00 до 16:30 світла не буде у селах Растів і Нири.

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Теги: Волиньобленерго, Волинь
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