вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку потрібно каналізувати ще 70% приватного сектору

У Луцьку потрібно каналізувати ще 70% приватного сектору
Начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак повідомила, що близько 70% приватного сектору у Луцьку не каналізовано.

Про це йшлося у п’ятницю, 3 липня, під час круглого столу. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише ІА Конкурент.

Оксана Лисак розповіла, що проблемними є такі мікрорайони: Дубнівська, Кічкарівка, Вишків, Гуща, Львівська, Вересневе.

«Для міста це грандіозна проблема», – підкреслила екологиня.
У Луцьку потрібно каналізувати ще 70% приватного сектору

Зі слів чиновниці, у Рівному, Вінниці, Хмельницькому запроваджено окремо програму, яка передбачає каналізування приватного сектору на умовах співфінансування: частину оплачує місто, іншу – мешканці.

«Я про це сказала першому заступнику і вони над цим міркують», – сказала вона.

На тому, що питання каналізування міста дуже гостре, наголосила й директорка ГО «Розвиток мікрорайонів міста» Наталія Грушка.

"Для Вишкова, де я живу, це дуже велика проблема. Повірте, жити за 1-2 кілометри від очисних споруд, користуючись вигрібними ямами...Це дуже непросто", – сказала вона.

Активістка додала, що жителями мікрорайону було створено петицію до міської ради з проханням підключити Вишків до центральної каналізації.

На думку Оксани Лисак, благоустрій міста, реконструкція Театрального майдану – важливі. Але вони повинні «балансуватися» життєвими потребами міста та інфраструктурними питання.

«Найголовніше – це очисні споруди (враховуючи каналізування) та полігон поводження з відходами», – стверджує жінка.

Лисак каже, що масштаби вирішення проблеми – колосальні, оскільки вартість каналізування висока.
У Луцьку потрібно каналізувати ще 70% приватного сектору


«Але нехай буде програма на 10 років, нехай на 5 років, але потрібно рухатися у напрямку каналізування: район за районом, вулиця за вулицею. Наскільки б непопулярними б ці заходи не були, хтось повинен почати це робити», – резюмувала Лисак.
У Луцьку потрібно каналізувати ще 70% приватного сектору

Зауважимо, на круглому столу були присутні:

Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради;
Михайло Наход – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;
Оксана Лисак – начальниця відділу екології Луцької міської ради;
Ольга Грицай – начальниця відділу Управління екології та природніх ресурсів Волинської ОДА;
Анна Павлюк –головний спеціаліст відділу регулювання природокористування, погоджувальної діяльності та моніторингу довкілля управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА;
Наталія Грушка – директорка ГО «Розвиток мікрорайонів міста»;
Дмитро Климук – представник ГО «Розвиток мікрорайонів міста».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині через прорив дамби може затопити 7 сіл
Сьогодні, 16:40
Волинь – серед 8 областей, які не можуть пом'якшувати карантину
Сьогодні, 16:29
У Луцьку потрібно каналізувати ще 70% приватного сектору
Сьогодні, 15:47
Волинські прикордонники знайшли у вантажному потязі 6 тисяч пачок котрабандних цигарок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
На Волині звільнили очільника обласного протитуберкульозного санаторію
Сьогодні, 14:29
Схожі новини
У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художника Миколи Солопа* У ТРЦ «ПортCity» – виставка робіт художника Миколи Солопа*
Сьогодні, 13:46
Луцька екологиня запевнила, що «Біопек» не є причиною смороду в місті Луцька екологиня запевнила, що «Біопек» не є причиною смороду в місті
Сьогодні, 11:11
«Цей комплекс – це ми»: як на «Оріоні» знайомилися сусіди. ФОТОРЕПОРТАЖ «Цей комплекс – це ми»: як на «Оріоні» знайомилися сусіди. ФОТОРЕПОРТАЖ
04 липень, 17:15
У ресторації «Брама» – нове меню* У ресторації «Брама» – нове меню*
04 липень, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь лідирує за кількістю щеплень від поліомієліту в Західній Україні
Сьогодні, 17:11
 0
На Львівщині через прорив дамби може затопити 7 сіл
Сьогодні, 16:40
 0
Волинь – серед 8 областей, які не можуть пом'якшувати карантину
Сьогодні, 16:29
 0
У Луцьку потрібно каналізувати ще 70% приватного сектору
Сьогодні, 15:47
 0
Волинські прикордонники знайшли у вантажному потязі 6 тисяч пачок котрабандних цигарок. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:07
 0
Медіа
відео
1/8