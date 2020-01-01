У Луцьку потрібно каналізувати ще 70% приватного сектору

Оксана Лисак повідомила, що близько 70% приватного сектору у Луцьку не каналізовано.



Про це йшлося у п’ятницю, 3 липня, під час круглого столу. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише



Оксана Лисак розповіла, що проблемними є такі мікрорайони: Дубнівська, Кічкарівка, Вишків, Гуща, Львівська, Вересневе.



«Для міста це грандіозна проблема», – підкреслила екологиня.



Зі слів чиновниці, у Рівному, Вінниці, Хмельницькому запроваджено окремо програму, яка передбачає каналізування приватного сектору на умовах співфінансування: частину оплачує місто, іншу – мешканці.



«Я про це сказала першому заступнику і вони над цим міркують», – сказала вона.



На тому, що питання каналізування міста дуже гостре, наголосила й директорка ГО «Розвиток мікрорайонів міста» Наталія Грушка.



"Для Вишкова, де я живу, це дуже велика проблема. Повірте, жити за 1-2 кілометри від очисних споруд, користуючись вигрібними ямами...Це дуже непросто", – сказала вона.



Активістка додала, що жителями мікрорайону було створено петицію до міської ради з проханням підключити Вишків до центральної каналізації.



На думку Оксани Лисак, благоустрій міста, реконструкція Театрального майдану – важливі. Але вони повинні «балансуватися» життєвими потребами міста та інфраструктурними питання.



«Найголовніше – це очисні споруди (враховуючи каналізування) та полігон поводження з відходами», – стверджує жінка.



Лисак каже, що масштаби вирішення проблеми – колосальні, оскільки вартість каналізування висока.



«Але нехай буде програма на 10 років, нехай на 5 років, але потрібно рухатися у напрямку каналізування: район за районом, вулиця за вулицею. Наскільки б непопулярними б ці заходи не були, хтось повинен почати це робити», – резюмувала Лисак.



Зауважимо, на круглому столу були присутні:



Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради;

Михайло Наход – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»;

Оксана Лисак – начальниця відділу екології Луцької міської ради;

Ольга Грицай – начальниця відділу Управління екології та природніх ресурсів Волинської ОДА;

Анна Павлюк –головний спеціаліст відділу регулювання природокористування, погоджувальної діяльності та моніторингу довкілля управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА;

Наталія Грушка – директорка ГО «Розвиток мікрорайонів міста»;

Дмитро Климук – представник ГО «Розвиток мікрорайонів міста».

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