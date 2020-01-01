Волинь – серед 8 областей, які не можуть пом'якшувати карантину

Станом на неділю, 5 липня, Київ і вісім областей не готові до подальшого ослаблення карантину.У списку неготових до пом'якшення карантину областей - Волинь. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.Поки не можуть послаблювати карантин 8 областей України: Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Волинська та Чернігівська області та Київ.