Волинь – серед 8 областей, які не можуть пом'якшувати карантину
Сьогодні, 16:29
Станом на неділю, 5 липня, Київ і вісім областей не готові до подальшого ослаблення карантину.
У списку неготових до пом'якшення карантину областей - Волинь. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.
Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
Поки не можуть послаблювати карантин 8 областей України: Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Волинська та Чернігівська області та Київ.
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У списку неготових до пом'якшення карантину областей - Волинь. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.
Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
Поки не можуть послаблювати карантин 8 областей України: Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Волинська та Чернігівська області та Київ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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