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Волинь – серед 8 областей, які не можуть пом'якшувати карантину

Волинь – серед 8 областей, які не можуть пом'якшувати карантину
Станом на неділю, 5 липня, Київ і вісім областей не готові до подальшого ослаблення карантину.

У списку неготових до пом'якшення карантину областей - Волинь. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.

Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.


Поки не можуть послаблювати карантин 8 областей України: Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Волинська та Чернігівська області та Київ.

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Теги: карантин, Волинь
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